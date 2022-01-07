工作狂上司「連飯都不吃」還要她跟進 職場專家給建議
每個人對於工作的態度不同，有的人會希望錢多事少離家近，但也有人習慣無時無刻投注在工作上。最近日本媒體，就報導了一位因為有著工作狂上司，而感到苦惱的上班族。
根據日本媒體「bizSPA！フレッシュ」報導，一位東京的24歲女性上班族，表示自己有位40多歲的女性上司，是個為了工作連飯都能不吃，或者是都一邊工作一邊吃午餐的人。近來這位上司希望她也能夠用同樣的態度面對工作，令她感到相當困擾，因此才向媒體投書，詢問該如何是好。
專欄回應，其實這種工作狂類型的人，通常都樂在工作中，即使是沒必要親自處理的小事情，也會搶著去做。所以待在這種人的身邊，難免會覺得自己出力不夠而產生罪惡感。而工作狂本人如果發現周圍的人，不像他一樣幹勁十足，心情上也會覺得比較寂寞。
專欄認為，雖然不確定投書者被要求的具體內容為何，不過不妨可以多跟這位上司溝通，瞭解對方的想法，也把自己的意見好好傳達出去，達成雙方都能接受的平衡。當然，如果是幾乎不給休息，連假日都不停加班之類的要求，那麼就要衡量一下自己與工作相關的規章狀況，該拒絕的時候，就必須要嚴詞拒絕才行。
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