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面試官離開前「突說這句」 女心涼嘆：是不是沒戲了？

聯合新聞網 / 綜合報導
在求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方。 圖／ingimage
在求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方。 圖／ingimage

在求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方，因可從面試過程中觀察到求職者面對問題時應對進退的方式及談吐，然而便有一位女網友到某間公司面試，面試官準備離開時突然補上一句話，讓她瞬間心涼表示「是不是就沒戲了？」

原PO在Dcard上以「面試後等通知是不是就沒戲了」為題發文分享，表示自己前陣子到某間公司面試，一開始就先自我介紹，然後對方開始進行詳細地工作說明，期間還被詢問是否會騎車、形容自己個性等問題。

但當面試官解釋完公司福利後，便詢問她「還有什麼想問的嗎？」然而，原PO也隨即搖頭示意沒有問題，面試也即將結束。沒想到此時，面試官卻突然說「好，由於我們後面陸續還有一些面試者要來，我們星期一前不管有沒有錄取都會由XXX通知妳。」突如其來的這句話就讓她十分慌張，便想藉此貼文詢問「這樣是不是就沒戲了呢？By正在繼續滑人力銀行的女子」。

此文一出，便引來許多網友留言回應「繼續滑，別想那麼多」、「繼續滑，禮拜二再打去問」。然而，也有過來人分享自身經歷表示，「我之前面試3小時，從人資、課長、經理、部長、處長都談了一遍，還跟我說這禮拜要注意電話人資會打給你，後來還是沒打，反倒是叫我回去等通知的一直寄offer。」

面試 Dcard

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