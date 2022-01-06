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基本工資調漲慣老闆 「一招」降薪 網怒批：奇聞共賞

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，他在連鎖餐飲業工作，但老闆竟用新的基本工資來計算薪資，導致薪水被降薪，引起不少網友熱烈討論。圖／爆怨公社
一名網友抱怨，他在連鎖餐飲業工作，但老闆竟用新的基本工資來計算薪資，導致薪水被降薪，引起不少網友熱烈討論。圖／爆怨公社

今年元旦起，每月基本工資由2萬4000元調漲為2萬5250元，預估約有194.28萬名勞工受惠，每小時基本工資也由160元調漲為168元，預估約有51.11萬名勞工受惠。一名網友抱怨，他在連鎖餐飲業工作，但老闆今年起改用新的基本工資來計算薪資，導致薪水被降薪，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，他在連鎖加盟餐飲工作且有餐飲證照，老闆要員工共體時艱，去年5月到12月時薪為156.86元，比政府原規定的時薪160元還低，更誇張地是今年一月開始月薪竟改為25250元，令他不禁直呼，「業者，真是個爛」。

原po也貼出公司發的通知單，2021年12月份底薪33000元加上勞健補助為3000元，月薪有36000元，換老闆卻改以時薪計算，除下來一天時薪為156.86元，導致月薪從36000變為31350元，令他相當氣憤。

網友紛紛怒批，「連鎖沒有勞健保還自己要去外面…」、「直接拿去勞工局」、「原物料調漲，直接從員工身上挖來補」、「雖然說你說的很對…但是正職月薪好像不能這樣算，沒辦法這就是政府最軟的一塊」、「月薪的算法跟時薪的算法不一樣好嗎…而且調的是今年1月的薪水，去年12月的當然還沒調」、「日薪沒有1500元，請假卻強制扣1500元，這公司很會坑啊」、「月薪跟時薪算法已經在10幾年前就脫鉤囉…」、「算法就不一樣啊，這樣誰要當正職」、「請假跟曠職的扣法違法啦」、「真的是奇聞共賞」、「月薪公休日要給薪阿，把正職人員當時薪人員用喔」、「老闆想用聰明的數學來掩蓋減薪」。

不過，有網友則認為，「這種工作還真的就是有人待的下去，才會讓這種窮酸老闆繼續有廉價勞工使喚，你覺得該怪誰？」、「其實可以離職」、「我一直很好奇，這樣的薪資為何屈就待下去，這算法真的也難怪現在請不到人員，要怪誰？」。

薪水 基本工資

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