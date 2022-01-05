薪資不高卻一堆人搶當公務員？ 網曝「1關鍵」：滿爽的

公務員被許多人視為「鐵飯碗」工作，因此總是吸引大批民眾搶著報考。近日就有一名網友PO文表示，公職薪資一直都是中位數而已，為什麼那麼多人趨之若鶩？引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，公職一般來說就餓不死，但也不富裕，公職薪資一直都中位數而已，甚至更低，但怎麼大家還是趨之若鶩，「不做公職去找更好賺錢的工作不好嗎？還是說就是有很多人希望求穩呢？」

貼文一出，網友紛紛留言「餓不死，相對穩定」、「穩定就打趴一堆職業，又不是每個人都是年薪破百萬的職業，路上一堆薪資不到3萬的」、「（自己）收入比公務人員高，但我真心覺得公務員工作比較好，我們這行CP值很高，但也天天有人想替換你的位子，好累，我還沒見過哪個公務員被開除的」。

此外，還有網友提到可以兼顧生活，「優勢應該是生活很平衡」、「不會大富大貴，但至少還有生活品質」、「薪水贏過一半的人，而且朝九晚五不用加班，可以享受不錯的生活品質」、「工作跟生活能平衡滿爽的，不像一般私人公司加班加到死，大部分還沒加班費」。