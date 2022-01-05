工程師vs.護理師誰更爆肝？答案一面倒 過來人揭「暗黑內幕」

各行各業都有其辛苦之處，PTT八卦板上一篇題為「工程師跟護理師哪個比較爆肝？」的文章引起熱烈討論，沒想到網友一面倒，紛紛指向護理師，更有過來人反串，以搞笑的方式道出身為護理師的辛酸。

原PO比較需經常性加班的工程師和護理師，指出兩者可能都需半夜值班，然而工程師有業績壓力、護理師則有病患要照顧，工作上的精神品質都不會太好。

貼文一出，網友們一面倒認為護理師更爆肝，「護理師心很累，面對不配合病患跟家屬」、「護理師，生死之間和機器相比還是有差」、「一定是護理師，工程師搞砸工作頂多被罵被開除，護理師搞砸工作可能一條人命就沒了」、「護理師...工程師至少不會花花班（意指白班、小夜、大夜亂跳的班表）」、「工程師不爽可以換公司，護理師沒什麼選擇」、「護理師，錢拿得少又得爆肝」。

對此，則有過來人回文大吐苦水，表示護理師不僅沒能準時下班，還不一定能請領加班費，遇到豬隊友、後輩出錯也只能一肩扛起責罵，收拾殘局，「久而久之，心裡慢慢越來越平靜，彷彿就算再發生什麼事，連自己的心電圖也都能這般平靜」，直呼上班宛如是「用愛做功德」。