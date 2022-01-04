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未足額提撥舊制退休金 去年30家公司總計挨罰近600萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今提醒，為落實勞基法第56條第2項足額提撥勞工退休準備金規定，僱用適用舊制勞退制度勞工的事業單位，應在每年3月底前檢視勞工退休準備金專戶金額。圖／聯合報系資料照
勞動部今提醒，為落實勞基法第56條第2項足額提撥勞工退休準備金規定，僱用適用舊制勞退制度勞工的事業單位，應在每年3月底前檢視勞工退休準備金專戶金額。圖／聯合報系資料照

勞動部今提醒，為落實勞基法第56條第2項足額提撥勞工退休準備金規定，僱用適用舊制勞退制度勞工的事業單位，應在每年3月底前檢視勞工退休準備金專戶金額，並補足足以給付今年度預估成就退休要件勞工所需的退休金，若未足額提撥，將處以9萬到45萬元罰鍰，去年約30家事業單位挨罰。

勞動部勞動福祉及退休司司長謝倩蒨表示，適用舊制勞退制度勞工，適用舊制勞退制度勞工，於符合自請退休要件（工作15年以上年滿55歲、工作25年以上、工作10年以上年滿60歲）或得強制退休要件（年滿65歲）時，雇主應依勞基法第55條標準，一次給付勞工舊制退休金。

為保障舊制勞工退休金權益，2015年2月4日修正勞基法第56條第2項規定，雇主應於每年年底檢視次一年度成就退休條件的勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金差額，提撥至事業單位的勞工退休準備金專戶。

謝倩蒨指出，截至2021年底，適用舊制勞退的勞工有70幾萬人，有舊制勞工的事業單位家數則有8.9萬家，99.54%都已經足額提撥。而根據去年統計，截至去年11月底，有30家事業單位因未足提撥舊制退休金，遭地方主管機關開罰9萬到45萬元，總計開罰599萬元。

謝倩蒨另提及，假設事業單位在補足舊制退休準備金前已倒閉，雇主一樣要給符合退休條件的員工退休金，勞工退休金請求權達5年，若沒足額給退休金，將罰30萬到150萬元。

退休金 勞動部

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