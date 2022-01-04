他怨7年「業績達標」遭無預警資遣 網看理由嘆：業務不是這樣做的

農曆新年將屆，多數人等著領年終獎金，但一位網友卻PO文表示，在跨年當天被公司無預警資遣了！當事人表示自己工作是業務性質、業績都有達標，卻被以「上班時間回家」為由，臨時通知「做到今天就好」，令他十分不解。網一看原因，直言「不是業績達標就能回家欸」。

一位網友在《Dcard工作板》發文表示「被資遣了」。原PO表示自己在某知名代理商工作了近7年，在跨年當天下班前半小時，被通知「做到今天就好了」，理由是「上班時間回家」。原PO表示，自己的工作內容是業務性質，雖然從未被明確告知業績要做多少，但從同事言語間打聽到的金額目標，「業績都達標，該做的都有做到，要找人也找得到我」，而且「高階主管還有做更誇張的事情～現在還完全待在裡面沒事」，對於被資遣的理由，十分不解。

當初是因為離家近、薪水較外面高一點，才會一待就是7年，但後來薪水都沒漲，也沒升遷機會，「老闆會怕10年以上的老員工」，原PO自我安慰「也好～反正也早就想換工作了，只是邊做邊找更好的」。

貼文一出引發熱議，有網友直言「誰叫你要回家？」、「不是業績達標就能回家欸」、「業務不是這樣做的」、「不代表達標就可以工作時間回家吧…，那這樣提早達標是不是這個月可以不用上班了」、「不是吧，大公司你敢打卡還跑回家？」、「業務跑回家正常，那公司為啥要發給你全薪？業績是一回事，本身勞工就應該補足時數給公司，要有理才站得住腳，不是沒理還來大聲硬凹」。

也有人質疑案情不單純，「業務有穩定做到業績還被資遣？中間有drama吧？不然誰會無故開除公司穩定金流？」、「單純減少人事成本而已」，提醒原PO「千萬記得要拿『非』自願離職單」、「記得拿資遣費」、「記得公司叫你簽任何資料都要看清楚」。