地震後最辛苦工作 網友點出這3個職業：要加班了

朝九晚五是一般上班族的工作時間，但也有些職業是在晚間，或是突發狀況發生時值勤。一名網友提及，哪些工作是地震發生時最辛苦的？引起許多網友討論，並指出為「設備工程師」、「傳播工作者」以及「救災工作者」。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，如果沒有發生嚴重地震災害，或重大傷亡的話，有哪些工作會在地震發生後，第一時反應是感到很糟糕？原PO疑問，「捷運循軌人員？台電員工？設備工程師？」

許多網友回應「設備工程師」，「設備，哭死」、「設備停機是真的很糟糕」、「設備阿，全廠停機疏散，但還是讓機台繼續運轉」、「台積電啊，之前不是有震到出問題過？」、「設備現在都在寫加班單了」、「設備剛到家又要上班啦」；也有網友指傳播工作者、救災工作者，「氣象局預報員吧，幾分鐘內要交報告」、「記者」、「消防啊，就算沒事也要出去巡視」。

其他網友則表示「認真回，鐵路」、「窗外工人」、「拆鷹架的工人」、「坐在塔吊上面的建築工人」；也有網友笑稱「骨牌大師」、「大賣場疊罐頭的人」。