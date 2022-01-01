誰來照顧我爸媽3-1／失聯移工攀新高 看護工逃逸最常見

受限疫情，台灣邊境嚴管，面臨勞力短缺，失聯移工問題更加嚴重。根據移民署統計，全台已有5萬5243名失聯移工，去年新增3987名，相較前年3654名，漲幅更大。以家庭看護工失聯率最高，三大主因包括薪資過低、一人當三人用、獨自工作精神壓力大等。

移民署統計，5.5萬名失聯移工中，以家庭看護工2萬9207人最多、其次為製造業2萬2765人、漁工2339人。第一線稽查人員指出，家庭看護工工時長達24小時，很難休假，沒得喘息，一人當三人用幾乎是常態，特別是必須要在他人家中「獨自工作」的寂寞感，精神壓力大，讓他們想要逃離。

「疫情之下，家庭看護工的逃逸原因不再這麼單純。」稽查人員指出，疫情期間移工禁止來台，移工看準雇主「等不到下一個看護」，會直接要脅雇主加薪，如果雇主不加薪，移工就會直接打到1995，表達要轉移雇主，雇主怕沒人照顧家中長輩，最後都會埋單。

此外，疫情期間暫緩不查緝，抓到失聯移工也沒班機遣送，導致移工更挑工作，甚至以「高薪派遣工」的方式打拚，高薪也讓其他移工蠢蠢欲動。

稽查人員表示，會造成這樣的現象有幾個原因，台灣勞動階級人才嚴重缺工，自認受過教育的台灣人，不願意從事勞動的工作，包含果園採集、飯店房務、建案、瀝青工程等。移工好用又便宜，大多沒有壞習慣，不用買菸、買酒請他們，他們只需要聚在一起，聊聊鄉愁就夠了。也讓這群逃逸移工，可以在外流連。

勞動部公告自元旦起，每月基本工資調整為2萬5250元，工廠、養護機構工作的外籍移工皆適用，但不包括庭看護工。國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬指出，廠工工作時數8小時，薪資較高還能申請加班費，家庭看護工無固定休假，且在家庭內工作複雜度高，薪資卻停留在1萬7000元，一樣工作卻價差8000元，也是導致失聯移工增加的原因之一。

專責人力仲介的博茂總經理楊玉珠表示，引進外籍廠工與看護工要求條件不同，工廠多半要求年輕人，手腳靈活、學習能力快等，家庭類看護工希望有照顧長輩、打理家務、洗衣煮飯等經驗，但家庭看護工近30年未調薪，加上產業端有大量勞動需求，勞動部也未限制轉換類別，不少看護工三年期滿選擇轉換或逃跑。

外有國際搶工熱潮，楊玉珠表示，鄰近日本、韓國、香港、新加坡等都有移工需求，日韓等國有較高語言、照護能力標準，相較之下，台灣善待移工且輸入條件也不高，若移工急需賺錢，只要在當地受訓600小時，多半會選擇來台灣。但因為薪資過低、照顧技巧不足等問題若未解決，恐難遏止移工失聯問題。

楊玉珠建議，除了考慮薪資調整，政府應多多開發來源國，不能只依靠印尼、菲律賓等。移民署稽查人員認為，目前引進移工只有廠工、家庭看護以及漁工，既然台灣農業缺人力，且月薪可高達4到5萬，不如直接開放，讓移工有錢可以賺。另外，他也支持移工薪資提升，保障他們的留任率。