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看護工轉廠工「洗工」數銳減 勞團籲移工自由轉換雇主

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
去年導致國內大缺工，不只雇主搶工搶成一團，外籍家庭看護工跨行業轉作廠工的「洗工」人數也暴增，勞動部祭出轉換新規定後，跨業轉換的人數已大幅下降。本報資料照片
去年導致國內大缺工，不只雇主搶工搶成一團，外籍家庭看護工跨行業轉作廠工的「洗工」人數也暴增，勞動部祭出轉換新規定後，跨業轉換的人數已大幅下降。本報資料照片

近兩年新冠疫情蔓延，邊境管制連帶影響移工引進，導致國內大缺工，不只雇主搶工搶成一團，也讓外籍家庭看護工跨行業轉作廠工的「洗工」現象叢生，人數暴增至上千人。為抑制洗工，勞動部於去年8月底修正轉換雇主準則，緊縮移工跨業轉換雇主，勞動部官員日前指出，洗工狀況已獲改善，新規上路至今，跨業轉換的移工人數已降至52人。

前年外籍家庭看護工轉換廠工約200多人，去年卻因暫停引進移工，工廠、有長照需求的家庭互相爭搶移工，造成看護工跨業轉換廠工的人數暴增至上千人，也讓有看護需求卻請不到移工的家庭急得直跳腳。

為此，勞動部在去年8月底公告修正「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，明定移工若要跨業轉換，必須先到公立就服機構辦理媒合，在一定期間內，只能由同一工作類別的雇主優先接續聘雇，必須連續14天都沒有同一工作類別的新雇主登記，才開放讓其他工作類別的雇主承接。

據勞動部統計，去年1月至8月28日止，總共有2404名家庭看護工跨業轉換至製造業。勞動部勞動力發展署長蔡孟良日前在立院詢答時表示，轉換準則新規實施後，去年8月底至10月底，跨業轉換雇主的移工累計僅50餘人，但同一類別產業的雇主轉換仍很活絡，不受影響。

他認為，未邊境管制前，雇主可從國外引進或在國內直接承接移工，但邊境管制後，國外引進移工相對受限，只能在國內就業市場找移工，連帶引發國內搶工問題，這些遲早都要解決，相信疫情過後，若開放引進後，移工轉換雇主情況應會有所改善。

然而，台灣移工聯盟（MENT）成員、天主教新竹教區移民移工服務中心督導聶永莉批評，看護工之所以想轉當廠工，最根本原因在於看護工工時沒上限、薪資過低、照顧責任太沈重，追根究底，是惡劣的勞動條件逼得看護工想換當廠工。

她表示，原本移工要轉換雇主就必須符合一些條件，不能自由轉換，但如果符合轉換條件，就不會限制跨轉，準則修正後，反而限縮必須由同一行業雇主優先承接，如果看護工想轉廠工，就必須靠運氣，看能不能連續14天都沒有家庭類雇主來登記。

她強調「本國人、白領外國人可以自由選工作，移工也應該擁有轉換工作的選擇權。」移工聯盟也將於16 日舉行移工大遊行，呼籲勞動部盡快修改「就業服務法」，讓外籍藍領移工也能夠自由轉換雇主。

移工 看護

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