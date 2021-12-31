業界開3倍年薪挖角電資教授 他拋問「該換工作嗎？」

教職是不少人夢寐以求的穩定工作，但若業界有更高的薪水，往往會讓人猶豫「是否該換工作」。日前一名網友指出，他在國立大學擔任教職工作，年薪雖然高達140萬，但對比同期畢業的同學，都已經在晶片大廠賺到年薪600萬以上了，因此他猶豫「是否該跳槽？」對此，網友點出關鍵在於「生活品質」。

一名網友在PTT發文表示，他是電資博士畢業，過去在校期間成績優異，曾拿過書卷獎，現在擔任國立大學教授，年薪高達140萬左右，一週只要教課9小時，其餘時間可以自由安排。

雖然原PO擁有不錯的薪資，但他認為「跟自己同期畢業的朋友們相比，他們已經在台灣某間晶片大廠工作一段時間，年薪高達600萬以上，加上股利也算是財富自由了」，加上近期友人問他「要不要考慮跳槽？」並且祭出「年薪450萬以上」的優渥報酬，因此他拋問「該不該換工作？」

他回顧「身邊的朋友都飛黃騰達，碩士班的學弟妹都年薪300萬以上」，而且置產、買車都很順利，不會為錢所困，反觀「曾拿書卷獎，卻只有領到年薪140萬」的自己，不禁懷疑「這些日子到底在幹嘛？」希望網友能夠給他一些「過來人的中肯建議」。

對此，有網友認為「應該跳槽」，指出「人生只有一次，做6年人家跪著請你回去當老師」、「先去吧！撈到想休息再回學校也可以，到時又有業界資歷」、「說真的，不去很傻！去了之後，要跳更前面的學校養老更簡單」、「當然跳，待140萬的是頭殼壞了？」、「趕快去吧！榮景不會一直持續」、「機會難得」、「做四年就把買房的錢付清了，真的是傻子才不去」。

但也有人認為「生活品質」是重點，指出「以前有同學從科技業轉大學教職，反之也有。單純看自己所需與權重 譬如工時、待遇、自由度、家庭時間，以及健康，別人很難知道你個人權重」、「教職跟科技業是兩種不同的生活，教職還有寒暑假」、「一週上班9小時還能嫌」、「一週9小時，穩穩做到65歲還不錯，除非你要挑戰提早退休」、「一週9小時用時薪算不虧」、「學校教職爽爽還破百了，還想去被管」、「還是老師好，你想想你的年紀還能輪班幾年」、「一周上班9小時我會選9小時，除非你人生除了賺錢沒其他想做的事」。