快訊

不斷更新／國1南下3車連環撞嚴重回堵 注意國道6大地雷路段

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園「耶誕剩食」派對

業界開3倍年薪挖角電資教授 他拋問「該換工作嗎？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名擔任國立大學教授的網友拋問「該跳槽到年薪450萬以上的晶片大廠嗎？」示意圖／Ingimage
一名擔任國立大學教授的網友拋問「該跳槽到年薪450萬以上的晶片大廠嗎？」示意圖／Ingimage

教職是不少人夢寐以求的穩定工作，但若業界有更高的薪水，往往會讓人猶豫「是否該換工作」。日前一名網友指出，他在國立大學擔任教職工作，年薪雖然高達140萬，但對比同期畢業的同學，都已經在晶片大廠賺到年薪600萬以上了，因此他猶豫「是否該跳槽？」對此，網友點出關鍵在於「生活品質」。

一名網友在PTT發文表示，他是電資博士畢業，過去在校期間成績優異，曾拿過書卷獎，現在擔任國立大學教授，年薪高達140萬左右，一週只要教課9小時，其餘時間可以自由安排。

雖然原PO擁有不錯的薪資，但他認為「跟自己同期畢業的朋友們相比，他們已經在台灣某間晶片大廠工作一段時間，年薪高達600萬以上，加上股利也算是財富自由了」，加上近期友人問他「要不要考慮跳槽？」並且祭出「年薪450萬以上」的優渥報酬，因此他拋問「該不該換工作？」

他回顧「身邊的朋友都飛黃騰達，碩士班的學弟妹都年薪300萬以上」，而且置產、買車都很順利，不會為錢所困，反觀「曾拿書卷獎，卻只有領到年薪140萬」的自己，不禁懷疑「這些日子到底在幹嘛？」希望網友能夠給他一些「過來人的中肯建議」。

對此，有網友認為「應該跳槽」，指出「人生只有一次，做6年人家跪著請你回去當老師」、「先去吧！撈到想休息再回學校也可以，到時又有業界資歷」、「說真的，不去很傻！去了之後，要跳更前面的學校養老更簡單」、「當然跳，待140萬的是頭殼壞了？」、「趕快去吧！榮景不會一直持續」、「機會難得」、「做四年就把買房的錢付清了，真的是傻子才不去」。

但也有人認為「生活品質」是重點，指出「以前有同學從科技業轉大學教職，反之也有。單純看自己所需與權重 譬如工時、待遇、自由度、家庭時間，以及健康，別人很難知道你個人權重」、「教職跟科技業是兩種不同的生活，教職還有寒暑假」、「一週上班9小時還能嫌」、「一週9小時，穩穩做到65歲還不錯，除非你要挑戰提早退休」、「一週9小時用時薪算不虧」、「學校教職爽爽還破百了，還想去被管」、「還是老師好，你想想你的年紀還能輪班幾年」、「一周上班9小時我會選9小時，除非你人生除了賺錢沒其他想做的事」。

薪水 薪資 大學教授

延伸閱讀

高鐵App買票方便卻「一堆人擠櫃檯」？ 內行揭3服務：只能排

超商福袋「超值商品」開箱！內行曝1挑選秘訣 網：照做後賺到

樂極生悲！高調爽秀40個月年終 網傳長榮海運員工遭記大過

長榮大手筆發百萬年終 員工親曝：3年可領「90個月」

相關新聞

業界開3倍年薪挖角電資教授 他拋問「該換工作嗎？」

教職是不少人夢寐以求的穩定工作，但若業界有更高的薪水，往往會讓人猶豫「是否該換工作」。日前一名網友指出，他在國立大學擔任教職工作，年薪雖然高達140萬，但對比同期畢業的同學，都已經在晶片大廠賺到年薪600萬以上了，因此他猶豫「是否該跳槽？」對此，網友點出關鍵在於「生活品質」。

勞動部 ：即日起 開放泰國移工入境

繼重啟印尼移工引進，泰國移工也從即日起開放引進！勞動部今表示，經指揮中心同意，自11月11日辦理移工專案引進後，再經指揮...

努力工作有用嗎？她指「最懶者生存」：空暇是一種需求

讓我們來思考一下。工作是否是人類想要快樂不可或缺的事？我們之所以工作過度，是否因為不這麼做就是不健康的？我認為一份有意義的職業所帶來的好處，可能源自於我們的文化而非天性，所加諸的價值觀和重視。

今年大學生誰最積極打工賺生活費？前三大學出爐

2021年接近尾聲，迎接新的一年到來前，全台最大打工平台「小雞上工」公開2021年度打工數據，今年共上架120萬筆打工機...

2022年十大亮點職務看過來！年薪80K起跳

COVID-19疫情肆虐全球至今已兩年多，而回顧2021年，國內更首度經歷了疫情帶來的三級警戒震撼，不僅改變了大眾的工作...

245萬名勞工受惠！基本工資111年元旦起調漲 月薪2萬5250元

民國111年多項新制上路，攸關勞工生活的基本工資也將調漲，月薪從新台幣2萬4000元調升至2萬5250元、時薪從160元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。