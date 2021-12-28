網羡21歲大夜保全月薪4.2K 釣出過來人曝光「必備三螢幕」

一名網友在「爆廢公社公開版」PO文表示，最近看見社區大樓的大夜班保全，來了一個21歲的年輕人，讓他好奇，現在是不是越來越多的年輕人都在找夜班保全當職業啊？他坦言，聽說這份工作在晚上還可以追劇兼掛網，如此一來12小時的工作時間便是飛快過去，薪水也有4萬2千元。

此文釣出一名自稱也是保全的網友稍早PO出三個螢幕，指出這是他上班的日常，包括兩張正在打SWITCH的手機螢幕照，另一張則是看台股波動的螢幕照。他還說，在工作時就算直接拿出遊戲機出來玩也沒關係，這樣月領3萬3千元，「我幹嘛離職？」他認為，這樣一個月薪水加上股票獲利「也有好幾萬」，「不算是財富自由嗎？」

有人表示，自己的工作也是12小時，但月薪只有23800元，對於這位21歲的大夜保全有4萬2千元很是羡慕；但也有人說，其實保全的工作包含很多雜項，包括指揮交通、倒垃圾等行政雜事都要做，若是遇上機車住戶更是苦不堪言。也有人曝光保全薪資算法，表示大夜保全月薪要到4萬元以上的，多屬一線等級的豪宅全才會有的待遇。

對於大夜保全年輕化的這種現象，也有人感嘆，「台灣年輕人不需要太多的野心和期待，這種日子多麼愜意」。但也有人認為，真是「輕鬆自在、不錯的職業」、「至少人家不啃老」，「但肝也掛很快」，也有人說，夜班倒是還好，「每天正常睡眠時間有夠就好」。