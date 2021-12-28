沒有休掉的年假怎處理？ 網友一算吃驚：換成錢虧大了

一名網友因為年假都沒有休完，公司依勞基法折算薪水給他。他一算卻發現「虧大了」！他因此在《PTT》上發文表示其實「特休換錢超級不划算的」，也引起比較想要換錢的和想要休假兩邊的網友熱烈討論。

該網友表示，他去年和今年的特休都沒休掉，公司因此要他換成薪水，他一開始也因為有錢拿很開心，但換算後才發現時薪只有160多元。他因此大呼「這樣不對吧？感覺超級虧的」；還說勞動部是不是應該強制改成特休換錢一律要乘與1.33和1.66？「不然換成錢跟打工的工讀生能看嗎」。

許多網友回應表示特休本來就是要讓你休假的「特休要休才划算」、「堅持不換錢，寧可把他睡掉」、「特休換錢是用30天計算，你放假是一整天」、「特休就是要休完！」；比較喜歡換錢的網友則說「我寧可換錢，休假回來會一堆事要處理」、「工作性質要休的話還得自己先把工作搞定，工作量沒減少，寧可換錢」。

也有網友吐槽「哪裡虧啊，這就是你在職場上的價值不是嗎」、「你月薪四萬不到吧」、「你覺得不划算是因為你以為你一天賺月薪/工作天 但月薪制的意思就是你整月勞動力老闆都包了」。