過來人分享「3階段面試技巧」 這樣回答能展現個人能力

應徵職缺時，能透過面試來顯示個人的性格以及能力。一名網友就以自己面試成功的經驗，分享「三階段面試技巧」，只要三招就能應付電話、團體以及個人面試，適用於社會新鮮人或跳槽新手。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，在第一階段的電話面試中，可以讓面試官先問，再一個一個慢慢回答題目，不建議一開始就從自我介紹、求職原因，講到未來展望，而通常電話面試較常出現在業務、公關等需要頻繁溝通的職位。

第二階段，在團體面試時，如果想到的答案被其他應徵者回答了，可以將自己跟其他人的答案統整並進行補充，或選擇不同調性的答案，這樣可以顯示個人的統整、歸納能力。而團體面試中的實作課題，包括規劃流程、解開題目等，可以先觀察其他人的方向，再展現合作、溝通的能力。﻿﻿ ﻿﻿

第三階段，單獨面試通常會了解應徵者對於業界的理解、職缺的看法以及個人意願等，公司會希望知道你的學習意願、未來目標，以判斷應徵者是一個短期還是長期的人力資源。﻿

原PO總結，基本上面試希望能夠找到正常人、可溝通合作、有意願學習的人，建議應徵者可以做好三個階段的準備，日後收到面試邀請時，可以﻿更加得心應手。