甜甜圈店徵才月薪近4萬「又爽又跩」 月休12天、每月出團玩

近日北市一間甜甜圈店的徵才消息引發網友熱議，該職缺為收銀櫃檯人員，月薪3.9萬，每月月休多達12到14天，每月還有3000到1萬不等的獎金，加油、購物、吃飯可報銷，每週供應兩天下午茶、每月一次國旅，網友直呼「這工作也太吸引人了吧！」

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉貼一家甜甜圈店的徵才消息，直呼「這種工作好吸引人！如果我是台北人也會去面試直接上班吧！」

根據「台灣人ㄟ甜甜圈」在臉書公布的徵才消息，該職缺為收銀櫃檯人員，月薪3.9萬，每月再加上3000到1萬不等的獎金，不需加班，每日工時6到7小時，可排連休6到10天，加油、購物、吃飯可報銷，每週還有供應兩天下午茶。

台灣人ㄟ甜甜圈貼文補充，「該職缺需簽約一年，自備機車，為了錢肯吃苦、不怕累、脾氣好、不會嚇客人，若是習慣吹冷氣的人，不適合這份工作，新人培訓時間22天，軟腳蝦勿擾，很愛問廢話的也不適合，每月還有一次國內旅遊」。

其他網友紛紛留言「這個工作很可以」、「太佛了吧」，不過有網友發現，店家要求「右撇子、不可抽菸」，留言「哭，歧視左撇子」、「這家甜甜圈好吃，每次都排好多人，雖然離我家不遠，但是要右撇子，還要沒有菸癮和久站，嗯，pass好了」。