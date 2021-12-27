快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

鴻海今跳電...明年真的缺限電？學者：幾乎沒辦法避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甜甜圈店徵才月薪近4萬「又爽又跩」 月休12天、每月出團玩

聯合新聞網 / 綜合報導
甜甜圈店徵才消息引發網友熱議。圖／取自臉書
甜甜圈店徵才消息引發網友熱議。圖／取自臉書

近日北市一間甜甜圈店的徵才消息引發網友熱議，該職缺為收銀櫃檯人員，月薪3.9萬，每月月休多達12到14天，每月還有3000到1萬不等的獎金，加油、購物、吃飯可報銷，每週供應兩天下午茶、每月一次國旅，網友直呼「這工作也太吸引人了吧！」

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉貼一家甜甜圈店的徵才消息，直呼「這種工作好吸引人！如果我是台北人也會去面試直接上班吧！」

根據「台灣人ㄟ甜甜圈」在臉書公布的徵才消息，該職缺為收銀櫃檯人員，月薪3.9萬，每月再加上3000到1萬不等的獎金，不需加班，每日工時6到7小時，可排連休6到10天，加油、購物、吃飯可報銷，每週還有供應兩天下午茶。

台灣人ㄟ甜甜圈貼文補充，「該職缺需簽約一年，自備機車，為了錢肯吃苦、不怕累、脾氣好、不會嚇客人，若是習慣吹冷氣的人，不適合這份工作，新人培訓時間22天，軟腳蝦勿擾，很愛問廢話的也不適合，每月還有一次國內旅遊」。

其他網友紛紛留言「這個工作很可以」、「太佛了吧」，不過有網友發現，店家要求「右撇子、不可抽菸」，留言「哭，歧視左撇子」、「這家甜甜圈好吃，每次都排好多人，雖然離我家不遠，但是要右撇子，還要沒有菸癮和久站，嗯，pass好了」。

爆廢公社 求職 職場

延伸閱讀

王力宏鐵粉曬收藏品驚呆全網 連奶茶鋁箔包都有

兒子大學畢業8年都待業 老母狠下心賣房逼他找工作

開箱影片／圓剛PW313D雙鏡頭翻轉視野 邊彈琴邊秀帥顏沒問題

醫生大姑愛管育兒大小事 寶寶生病罵她：出問題怎賠給我們家？

相關新聞

甜甜圈店徵才月薪近4萬「又爽又跩」 月休12天、每月出團玩

近日北市一間甜甜圈店的徵才消息引發網友熱議，該職缺為收銀櫃檯人員，月薪3.9萬，每月月休多達12到14天，每月還有3000到1萬不等的獎金，加油、購物、吃飯可報銷，每週供應兩天下午茶、每月一次國旅，網友直呼「這工作也太吸引人了吧！」

過來人分享「3階段面試技巧」 這樣回答能展現個人能力

應徵職缺時，能透過面試來顯示個人的性格以及能力。一名網友就自己面試成功的經驗，分享「三階段面試技巧」，只要三招就能應付電話、團體以及個人面試，適用於社會新鮮人或跳槽新手。

跨年前最後一波徵才 319個工作機會高薪達5萬

2021年最後一周，失業率降至3.66%，連五降，也創下21年同期最低，國內經濟活動確實已顯著回溫，為讓求職民眾把握疫後...

北市今年最後一波企業現場徵才 最高月薪達5萬元

2021年最後一周，失業率降至3.66%，連5降，也創下21年同期最低，國內經濟活動已顯著回溫，為讓求職民眾把握疫後甦醒...

公司年末資遣「剩她一人」 網友傻眼：快逃吧！

每到年末，許多大小企業會進行人事或行政調整。一名女網友提及，除了自己，老闆將所有員工遣散，向網友提問「該逃嗎？」引起熱議。

金融業主管退而不休 重返職場任客服參與社會

許多退休者退休後想續留職場工作，過去從事金融業的全姊就是其中一名，她退休後透過銀髮中心幫助，雖碰上COVID-19疫情待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。