公司年末資遣「剩她一人」 網友傻眼：快逃吧！

每到年末將至，總會掀起一股轉職潮，面試相關話題也隨之成為熱門焦點。一名網友就透露，他觀察到近期許多人都在分享面試的心得經驗，並發現很多人都曾遇到「明明面試過程得到正面回覆，最後卻沒有機會」的狀況，文章曝光後，其他內行網友紛紛解析背後含意，引發熱議。

2021-12-24 21:30