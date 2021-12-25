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老縣長喊話「大家放過王力宏」男立委有緋聞者八、九成

她拋問「第一份工作撐多久？」 職場老鳥給答案

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇問大家「第一份工作都撐多久」（職場示意圖）。圖／Ingimage
一名網友好奇問大家「第一份工作都撐多久」（職場示意圖）。圖／Ingimage

新鮮人剛出社會，往往面臨許多考驗，不論是工作能力、人際關係都要比學生時期來得更重要，日前有網友崩潰表示，第一份工作多災多難，已經身心俱疲想離職，但不知道第一份工作做多久才合適？文章曝光後，引發網友熱議，有人認為「越常換工作的人，越能找到自己喜愛的工作」。

一名網友在Dcard表示，她的第一份工作從8月中做到現在，不到一年就想辭職了，理由是「跟邊緣人同事在同部門，導致自己也不受歡迎」，她指出「跟這個邊緣人同事溝通不良」。

接著，她表示「每天公司有一群同事在八卦，聽到耳朵已爛」，又要「跟自以為是的同事共事」，讓她感覺快瘋掉，原本認為第一份工作一定要撐一年，「但現在已經想好一百種辭職的理由」。

她認為自己沒辦法融入同事圈子，上班很壓抑，為了賺錢的生活很痛苦，也無法想像「還有很長的職業生涯要度過」，因此她好奇「遇到這種情況要如何面對？大家的第一份工作都做多久？」

文章底下有許多人分享工作做多久，最短不到兩個月就辭職，有人則是做了六年多，有網友認為「第一份工作非常重要，關係後面應徵的時候看到的工作時間，所以除非有嚴重問題，不然通常建議待兩年以上，個人覺得大概到第三或四份工作就要定下來了，千萬別仗著年輕就做幾個月閃人，出來混後面都是要還的」強調第一份工作要做久一點，免得影響後續職業生涯。

但也有網友指出，「以前都鼓勵大家工作待久一點，但最近幾年的趨勢有研究指出，是越常換工作的人，越能找到自己想要的工作，薪資也會隨著換工作提高，所以他們現在都鼓勵，多換工作試試看」，職場老鳥也認同「在跳槽過程了解行業生態、生存法則，第一份工作做九個月有個方向後就走了，後面越來越懂自己能力相應的薪資福利，才定下來朝著目標發展，期間也不排除往薪資高的地方走，但行業變動就不大了，第一份就是試水溫，不滿意趕快走我覺得沒什麼問題」。

薪資 新鮮人

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