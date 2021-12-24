面試當場獲「正面評價」代表穩了？ 內行列3殘酷情境：仍踢掉

每到年末將至，總會掀起一股轉職潮，面試相關話題也隨之成為熱門焦點。一名網友就透露，他觀察到近期許多人都在分享面試的心得經驗，並發現很多人都曾遇到「明明面試過程得到正面回覆，最後卻沒有機會」的狀況，文章曝光後，其他內行網友紛紛解析背後含意，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他最近在網路上看見許多面試心得，發現以面試過程算順利的狀況來說，大多數人的遭遇可大致分為3大種類，第1、第一次面試時對方表示會有二面機會，但最後在無聲無息中失敗；第2、進入第二關面試時得到口頭表態錄取，但後來沒再有下文；第3、初次面試時就得到正面評價，結果回家後只收到感謝函，連進入下一關的機會都沒有。

文章曝光後，不少心有戚戚焉的網友紛紛回應「1、3，有的過程講得很好很開心，也談到未來工作和同事的事情，後來還是沒上」、「總是遇到3」、「通常聊的越開心的越會涼掉」、「曾經遇過口頭錄取，主管還要我找公司附近的房子，結果一個月後收到感謝函」、「3，一直在想是不是自己哪裡不夠好」、「遇過第一次面試就拿到口頭錄取，我還為此放棄別間，結果最後送來的是感謝函」。

而針對原PO提到「面試得到正面回覆最後卻沒上」的3種情境，有內行網友就分析各自所代表的真實狀況，第1是「在你二面之前公司遇到了更好人選，直接踢掉你」；第2是「你是備胎，如果等一段時間後，也許前面的人放棄就會輪到你」；第3則是「單純只是面試官習慣說好話，或是覺得你太優秀留不住你」；該網友也說，自己每一種狀況都有遇過，且面試的狀況百百種，勉勵還在求職者還是要不斷嘗試，「一直面就對了」。