他嘆高考公務員「薪水只多中位數一點」 網揭2現實：別求高薪

行政院主計總處23日公布2020薪資中位數為50.1萬元，對此，有身為高考公務員的網友感嘆，自己努力考上成為國家訓練的儲備幹部，但第一年的薪資只有60萬元左右，只比中位數高了10萬元，讓他有些失落和無奈，話題引發討論。

原PO在PTT發文透露，他是通過高考的公務員，考進去後是國家當成儲備幹部來訓練的人選，但剛進去的他，第一年的薪水領好領滿也只有60萬左右，看見主計總處公布整體受僱薪資中位數是50.1萬後，讓他不禁有些憤慨，直呼「（年薪）才多中位數10萬多一點點，公務員有這麼不堪嗎？」

文章曝光後，不少公務員也現身直呼「普考行政類，10年才65萬而已」、「心累，做死做活沒未來，每天還被擋假」、「領這薪水晚上或週末加班，還要被長官使喚，實在有夠慘」、「退休領到爽是前一代才有，現在是新進扣到爽、做到死，報加班費還會被長官唸」、「還被規定不能兼差」、「公務員退休金被砍，而且還不能兼職」。

不過，不少網友就點出，公務員的優勢本來就不在於薪資，而是追求有份穩定收入以及不過於繁重的工作，留言「本來就賺不多，只是圖個穩定」、「公家機關就是吃不飽餓不死」、「搞錯重點，沒人進去是圖那份薪水的」、「考進去是想把工作當退休生活在過」、「你要知道工廠作業員加班做到死也才60初頭」、「跟很多同薪水的工作比，高考工作已經超爽，別嫌了」；還有人則認為原PO應將調薪制度納入考量，認為「公務員會每年調薪啊」、「你薪水不能看新人第一年，要用生涯平均來算吧」。