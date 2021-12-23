他好奇「工地主任都爽領百萬年薪？」網曝暗黑真相：台積電爽多了

物價漲不停，但偏偏就是薪水不漲，許多人過得苦哈哈，希望找份薪資更高的工作。近日就有一名網友發文表示，工地主任的年薪好像幾百萬起跳，不用工程技術或出力工作，讓他疑惑發問「工地主任是最爽缺的年薪百萬職業嗎？」引發網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦版PO文表示，工地主任這職業年薪好像幾百萬起跳，也不用工程技術或出力工作，只要進去工地看工人有沒有遵守法規就好，「但考取資格也非常困難，要有工地實作的N年工作經驗，並有高學歷」，因此上網詢問大家「 工地主任是最爽缺的年薪百萬職業嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應「工地主任其實很難做」、「要整合滿多事情的，還要擔責任」、「學歷+年資=在工地破百（有事算你的）」、「年薪百萬？沒幾個吧」、「GG顧機台爽多了！結束！」

此外，還有知情網友透露，「現在工班難叫，等你被老闆催進度、交屋，被搞爆你就知道了」、「我看過趕工的時候，工地主任一週上七天，平日11小時、假日8小時」、「你知道這是老闆過失責任的防火牆嗎？有人職安意外第一個先找你泡茶」、「工安意外你要扛責任，工人有脾氣，不是像當兵那樣單純好指揮」。