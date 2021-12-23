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清大碩士面試8家全摃龜！第9間主管點破原因 修正後馬上錄取

聯合新聞網 / 綜合報導
一名清大碩士畢業的網友分享，自己面試8間公司都失敗，直到被第9間的主管提點後，才知道自己的問題所在。示意圖／ingimage
一名清大碩士畢業的網友分享，自己面試8間公司都失敗，直到被第9間的主管提點後，才知道自己的問題所在。示意圖／ingimage

求職時回應面試官的每一道提問，都可能成為影響錄取與否的關鍵。一名清大碩士畢業的網友就分享，自己出社會3年後決定轉職，卻連續面試8間都沒有結果，直到第9次時才從面試官口中得知原因，隨後他按照對方建議做出調整，果真馬上就收到錄用通知，文章引發討論。

原PO在PTT發文表示，他大學畢業時因景氣不好，便在進修一些繪圖軟體技能後報考研究所，並如願考上清大碩士班，也順利畢業。正式出社會後，他進入一間傳產公司工作了3年，雖然在這3年間，公司的營收屢創新高，但後來長官的要求愈來愈多，除了每個月要交5份和產品關聯不大的報告之外，還要求工程師協助掃地、刷樓梯，忍無可忍之下，他在今年初決定離職。

然而，在開始尋找新工作後，他雖然薪資要求不高，也願意去一些競爭較不激烈的小傳產公司，卻連續面試了8間都沒有下文，讓他相當納悶。直到來到第9間面試完後，負責面試的主管才告訴他，當被問起過去的離職原因時，千萬不要抱怨、批評前公司，因為主管從管理的角度聽完後，只會認為這類員工放不下身段、不好管理，直言「批評前公司的，面試的怎會敢用你？」。

最後，原PO按照這位主管的建議，修正自己面試時的回應，果然在不久後馬上就收到了錄取通知，他也以自身經驗建議正在求職的網友，直呼「面試其實就是個SOP，你演戲，他也演戲」。文章曝光後，許多網友紛紛贊同，回應道「厲害的人就是可以把前公司的缺點通通轉化成自己的優勢」、「面試要懂得包裝自己，有時職場不需要真話」、「遇到貴人，願意告訴你缺點」。

面試 求職 職場 PTT

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