面試過程狂被洗臉 她卻收到「報到通知」 網曝真相：高機率屎缺

面試是求職必經的過程，要通過面試官這道關卡才能正式進入公司。一名女網友她到一間公司面試時，面試官卻有點瞧不起她，還要她考個證照再來，但後續卻收到「報到通知」，令她一頭霧水。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她騎了40分鐘去面試，面試官不僅頭髮沒整理一副剛睡醒的樣子，連介紹自己都省了，隨便翻翻履歷後接著表示，原po沒相關經驗，之前工作也都很好取代，認為她不太適合這份工作，「某某科系的同學比較適合」，並要求原po先考個證照再來，也不用帶履歷，「沒人會要履歷」，最後對方開個最低薪資，要她每個職務都學一點，唯一一項優點就是「不用加班」。

原po面試完後，相當氣憤，「你覺得不適合幹嘛還要找人來面試？是要看臉嗎？」、「第一次遇到這麼不尊重人的欸，我又還沒去上班」，但後續她卻收到「報到通知」，令她相當疑惑，「所以是在測我抗壓？」，她最後也表示，不想去報到，「其他還有一些環境的缺點，就不說了」。

網友紛紛表示，「沒事啦，這種爛公司上了你也是痛苦」、「有些公司根本沒先看履歷合不合適，先把人叫來面試才看履歷，發現不合適就直接打發掉，之前主管就說，你看長的還不錯的就叫來面試，經驗那些沒關係，結果一堆人被刷掉」、「還有一種是狂嫌棄妳的學經歷，藉此壓低錄取薪水，這種基本上都爛公司不用去，高機率屎缺」、「這很明顯就是地雷工作吧？就算講一堆最後還是被錄取了，你敢做嗎？感覺他們找到更好的人才，就會被換掉」、「真的很多騙人進來之後做一些104職缺刊登上沒有的事」、「這樣對待你的公司不要去」。

有網友則分享自身經驗，「很多這種的啊，又想再提一次我可憐的面試經歷，在八月正午陽光下騎半小時到工業區，才發現人資約錯時間，後來隔天再騎半小時過去，進去後沒人招待接應，等了快十分鐘吧，結果面試官風風火火過來之後說，感覺你不太適合我們欸，於是面試時間大概只有五分鐘」、「我也遇過一間蠻有名的牌子叫我去面試，然後面試完跟我說，這個職位是他們新開的職位，所以他們也還沒有方向一定要找什麼樣的人，但應該還是希望是有相關經驗的，我104清清楚楚的寫剛畢業的應屆畢業生，如果要找相關工作經驗的發我來面試幹嘛」、「我遇到是銀行同業間問作法，根本沒要面試，想套話而已」。