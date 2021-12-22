多的是你不知道的事！他曝加薪遊戲規則 網嘆：不如跳槽

聯合新聞網 / 綜合報導
適逢歲末年終，許多人盼望公司替自己加薪，犒賞過去一年的付出。示意圖／ingimage
適逢歲末年終，許多人盼望公司替自己加薪，犒賞過去一年的付出。示意圖／ingimage

適逢歲末年終之際，許多上班族期盼公司替自己加薪，有些人更會列出自己今年的貢獻和主管要求加薪。對此，有網友分享一套公司加薪的「遊戲規則」和主管決策內幕，許多人看完後不禁大嘆「跳槽還是最快」。

一位鄉民在PTT「Tech_Job」板發問，他提到最近年輕人要求加薪的比例似乎比往年多，他不禁好奇身為主管的網友，面對下屬列出自己的貢獻要求加薪時，會做出何種反應？

對此，有人跳出來分享一套「遊戲規則」，他表示，大多數公司有一套內部的核薪和績效考核制度，從進入公司時的薪資/職等開始，就會先定義好薪資範圍，所謂談薪水這件事，不過是在被定義好的範圍裡想辦法最大化利益。但愈是新人、談判的籌碼愈低，因多數的大公司已經明碼標價，在還沒有做出貢獻時，談判籌碼相對有限。

對於想在非考核期又想要求加薪的人，原PO列出2種有機會成功加薪的情況：

1.入職談薪階段，薪資就被低估

原PO表示，這類員工任職的期間沒有修正市場價值，但其對公司也有一定的貢獻度，若拿著外面同級公司的Offer去和主管交涉，視情況有機會成功加薪

2.對公司有重要貢獻

除了上述情況，原PO提到「對公司有重要貢獻、短期內難以取代」的員工，若拿著其他公司Offer和主管交涉，也有機會成功加薪

接著原PO話鋒一轉，坦言「大多數情況都頗困難」，他解釋多數部門主管都是被高層告知加薪幅度，根本沒有決策權，而在公司有考核制度的情況下，多半只有少數難以取代的員工突然告知要離職時，公司才會破例加薪。對於「真的幹得很不爽，又真的有能力」的網友，原PO鼓勵這群人果斷辭職、想辦法到更好的就業環境。

至於公司內部對於加薪的「遊戲規則」，原PO解釋公司會依據去年度公司運營情況，搭配行業薪資漲幅或是物價水平綜合參考，最後訂出一個全公司平均的調薪幅度。「平均調薪幅度」準則出爐後，原PO會找一級主管討論各部門的貢獻度分配比例，然後呈報董事會做最後裁決。

待董事會通過調薪預算案後，此時才開始做績效考核，不過原PO表示到這個階段後，每個部門能分配多少加薪預算上層已有共識，二級主管此時可能知道、也可能不知道加薪幅度分配準則，原PO直言，二級主管大概只有績效考核時較有機會影響員工能否加薪。

「加薪遊戲規則」曝光後引起網友議論，「主管可以影響確實就是在分餅的時候，想加就加根本做不到」、「有能力的話其實就是跳槽最快」、「拿新Offer找公司談加薪水，真的要仔細評估一下籌碼」、「在有既定公司制度要社內談加薪難度太高，除非原公司有其他加分因素很能留住人，不然單論加薪，跳槽還是最快」。

薪資 薪水 上班族 PTT 加薪

延伸閱讀

離職前要把特休請完？網指「都沒差」但這事沒做會雷慘同事

南部薪低想北漂存錢速度快 網友勸 「幸福感比較重要」

沒人想當組長被罵「不知上進」 他曝：月薪多5千但出事賠28萬

她問5點半下班工作有哪些？ 網給答案：這4種有機會

相關新聞

大洗牌潮來臨 Z世代要求老闆「讓我準時下班」

作為教育程度更高、社群平台普遍、資訊傳播快速的Z世代，深深影響了美國的大離職潮，用出走，把自己的老闆洗牌，不願忍氣吞聲的他們，期待更有品質的生活與工作模式，最不怕的事情，就是換工作。

2人就有1人待10年 麥當勞打造千人正職大軍

當餐飲業紛紛靠「拉高時薪」對付少子化、高齡化和疫情造成的人力衝擊，麥當勞看見藍海，根治長期仰賴年輕打工族造成的隱憂。

多的是你不知道的事！他曝加薪遊戲規則 網嘆：不如跳槽

適逢歲末年終之際，許多上班族期盼公司替自己加薪，有些人更會列出自己今年的貢獻和主管要求加薪。對此，有網友分享一套公司加薪的「遊戲規則」...

沒人想當組長被罵「不知上進」 他曝：月薪多5千但出事賠28萬

慣老闆橫行全台，網友抱怨公司產線組長離職，經理要求作業員自願升組長，卻沒有人願意，經理怒罵「年輕人不知上進」，但他解釋，組長月薪只多5000元，每天工時卻長達11小時，且產線出事還得賠償，上一位組長因為公司出事，公司竟要求他拿出28萬賠償金，所以立刻離職。

年關將至 勞保紓困貸款30日開放申請！最高可貸10萬

年關將近，勞動部勞工保險局今宣布111年勞保紓困貸款自12月30日至明年1月14日開放受理申請，貸款期間3年，每人最高貸...

南部薪低想北漂存錢速度快 網友勸 「幸福感比較重要」

人是經濟的動物，那裡可賺錢就會往哪裡移動，所以北漂的人數眾多。日前有網友在ptt問卦板貼文表示自己是阿宅，有房無車不用孝親費，但自己現在月收35K，不過未來計畫年存24萬投入股市，希望退休之後無後顧之憂，但薪資增長空間有限，想北漂換工作又不知前景如何，想問「該留南部還是北上發展？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。