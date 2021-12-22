多的是你不知道的事！他曝加薪遊戲規則 網嘆：不如跳槽

適逢歲末年終之際，許多上班族期盼公司替自己加薪，有些人更會列出自己今年的貢獻和主管要求加薪。對此，有網友分享一套公司加薪的「遊戲規則」和主管決策內幕，許多人看完後不禁大嘆「跳槽還是最快」。

一位鄉民在PTT「Tech_Job」板發問，他提到最近年輕人要求加薪的比例似乎比往年多，他不禁好奇身為主管的網友，面對下屬列出自己的貢獻要求加薪時，會做出何種反應？

對此，有人跳出來分享一套「遊戲規則」，他表示，大多數公司有一套內部的核薪和績效考核制度，從進入公司時的薪資/職等開始，就會先定義好薪資範圍，所謂談薪水這件事，不過是在被定義好的範圍裡想辦法最大化利益。但愈是新人、談判的籌碼愈低，因多數的大公司已經明碼標價，在還沒有做出貢獻時，談判籌碼相對有限。

對於想在非考核期又想要求加薪的人，原PO列出2種有機會成功加薪的情況：

1.入職談薪階段，薪資就被低估 原PO表示，這類員工任職的期間沒有修正市場價值，但其對公司也有一定的貢獻度，若拿著外面同級公司的Offer去和主管交涉，視情況有機會成功加薪 2.對公司有重要貢獻 除了上述情況，原PO提到「對公司有重要貢獻、短期內難以取代」的員工，若拿著其他公司Offer和主管交涉，也有機會成功加薪

接著原PO話鋒一轉，坦言「大多數情況都頗困難」，他解釋多數部門主管都是被高層告知加薪幅度，根本沒有決策權，而在公司有考核制度的情況下，多半只有少數難以取代的員工突然告知要離職時，公司才會破例加薪。對於「真的幹得很不爽，又真的有能力」的網友，原PO鼓勵這群人果斷辭職、想辦法到更好的就業環境。

至於公司內部對於加薪的「遊戲規則」，原PO解釋公司會依據去年度公司運營情況，搭配行業薪資漲幅或是物價水平綜合參考，最後訂出一個全公司平均的調薪幅度。「平均調薪幅度」準則出爐後，原PO會找一級主管討論各部門的貢獻度分配比例，然後呈報董事會做最後裁決。

待董事會通過調薪預算案後，此時才開始做績效考核，不過原PO表示到這個階段後，每個部門能分配多少加薪預算上層已有共識，二級主管此時可能知道、也可能不知道加薪幅度分配準則，原PO直言，二級主管大概只有績效考核時較有機會影響員工能否加薪。

「加薪遊戲規則」曝光後引起網友議論，「主管可以影響確實就是在分餅的時候，想加就加根本做不到」、「有能力的話其實就是跳槽最快」、「拿新Offer找公司談加薪水，真的要仔細評估一下籌碼」、「在有既定公司制度要社內談加薪難度太高，除非原公司有其他加分因素很能留住人，不然單論加薪，跳槽還是最快」。