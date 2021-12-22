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年關將至 勞保紓困貸款30日開放申請！最高可貸10萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

年關將近，勞動部勞工保險局今宣布111年勞保紓困貸款自12月30日至明年1月14日開放受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，也就是說，如果借款10萬，前6個月每月需繳利息107元，自第7個月起每月繳本息3389元。

勞保局指出，勞保紓困申貸資格為生活困難需要紓困、勞保年資滿15年(計算至受理截止日111年1月14日止)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者，申辦不需繳交任何費用，每人限申請1次。但若是已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。

勞保局表示，被保險人可填妥申請書、應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託的金融機構臨櫃申請，若符合土地銀行所定網路簽約及對保資格者，則可直接上土地銀行網站申請。第三種方式則是透過掛號郵寄至至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構，核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

勞保局指出，勞保紓困貸款總額度原則為200億元，每人最高貸款金額為10萬元，自撥款日起年息1.28%，之後按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整。

關於還款方式，勞保局說，勞保紓困貸款還款期間為3年，第1個月起到第6個月按月付息不還本，從第7個月起按月平均攤還本息，假設勞工借款10萬元，按目前利率前6個月每月須繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元。

保險 勞動部 補償金

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