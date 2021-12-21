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南部薪低想北漂存錢速度快 網友勸 「幸福感比較重要」

聯合新聞網 / 綜合報導
南部薪低想北漂加快存錢速度，網友問「該留南部還是北上發展」。示意圖／ingimage
南部薪低想北漂加快存錢速度，網友問「該留南部還是北上發展」。示意圖／ingimage

人是經濟的動物，那裡可賺錢就會往哪裡移動，所以北漂的人數眾多。日前有網友在ptt問卦板貼文表示自己是阿宅，有房無車不用孝親費，但自己現在月收35K，不過未來計畫年存24萬投入股市，希望退休之後無後顧之憂，但薪資增長空間有限，想北漂換工作又不知前景如何，想問「該留南部還是北上發展？」

原PO文中表示，自己長居南部，名下有間36年公寓，無房貸也沒買車、停車位，父母雙亡也不用給孝親費，目前月收35K，所以賺多少就可支配多少。因為單身又是阿宅，沒有什麼額外開銷，每個月固定存20K，看時機買股票，目前投資股市近百萬元，這麼努力的存錢也是想讓自己退休後沒有後顧之憂。

原PO說，自己現階段月收35K，考量未來頂多再增加10至20K，與自己規劃的「每年存24萬，五年後計畫能固定在每年含股利投入30萬」有所差異。所以考量「如果北上工作薪水應該會比較漂亮，可能可以存多點錢」，這樣就必須把現有公寓出售，北上後再買一間，一來一往除了恐背30年貸款外，生活品質也會下降。所以想聽聽其他人的想法，是該留在南部還是北上發展孰優？

網友們在看完貼文後，許多網友紛紛留言回應「問就是留，北漂要有決心，10個有9個回」、「勸你別來台北，貴的嚇死你」、「南部啊，你不知道3年內南部就要起飛了嗎」、「當然留南部，縣市滿意度又高」，也有網友表示「幸福感比較重要，能存錢持續投入股市放大卡實在」，更多網友表示「去北部就是在幫人繳房租」、「老實說北部的生活沒有比較好，穩定更重要」、「能不離家就別離，守住眼前的才最實在」、「還有山豬市是哪，不是整個南部都有山豬？」

有網友留言提到南北生活花費差很大「北部雞腿便當105元」、「排骨便當85元，小火鍋140元起跳」、「一碗八寶冰20塊左右，在台北沒辦法想像的」、「雙連Q仔湯一碗冰破百還大排長龍，有年元宵節新聞還上媒體」。

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