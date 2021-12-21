離職前要把特休請完？網指「都沒差」但這事沒做會雷慘同事

年關將至，許多人開始規劃轉職目標，但向現在的公司提出離職後，會選擇把特休假休完直接放假，還是會認真上完接下來的班？對此，有網友就回應，指出最重要的是「交接任務」要做確實，否則會拖累其他同事。

這名網友在PTT發文問到「離職前會刻意把所有特休都請完嗎？」，他表示離職前特休還剩下很多天，如果每天請的話等於幾乎不用去上班了，他認為這樣雖然沒違法，但感覺給人「觀感不是很好」，他好奇求問「大家會把特休假都請掉嗎？」

文章曝光後引起網友們熱議，「看整個team平常待人如何啊」、「特休可以換錢啊」、「都要走了，沒重要任務硬要你上班是什麼原因？當然是請光走人啊」、「看老闆需不需要幫忙，然後弄清楚沒休完可以換錢嗎？」、「如果都交接完了，那就休吧！但我通常是不休，因為太多東西要交接」。

然而，有人提出看法，認為最重要的是「交接工作」，「同事對這種什麼都不交接、提離職當天直接放假的應該會很幹...」、「想到前同事跟我隨便亂交接後就拍拍屁股不做了，距離他開始請特休還有5天，還真好賺耶！」