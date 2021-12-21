快訊

免用小黃卡！歐盟承認我國疫苗接種證明 加速雙邊入境通關

「蕾神之鎚2」火速上映！李靚蕾爆黑人、范瑋琪關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離職前要把特休請完？網指「都沒差」但這事沒做會雷慘同事

聯合新聞網 / 綜合報導
離職前要把特休假都休完嗎？問題一出引起網友熱議。 示意圖／ingimage
離職前要把特休假都休完嗎？問題一出引起網友熱議。 示意圖／ingimage

年關將至，許多人開始規劃轉職目標，但向現在的公司提出離職後，會選擇把特休假休完直接放假，還是會認真上完接下來的班？對此，有網友就回應，指出最重要的是「交接任務」要做確實，否則會拖累其他同事。

這名網友在PTT發文問到「離職前會刻意把所有特休都請完嗎？」，他表示離職前特休還剩下很多天，如果每天請的話等於幾乎不用去上班了，他認為這樣雖然沒違法，但感覺給人「觀感不是很好」，他好奇求問「大家會把特休假都請掉嗎？」

文章曝光後引起網友們熱議，「看整個team平常待人如何啊」、「特休可以換錢啊」、「都要走了，沒重要任務硬要你上班是什麼原因？當然是請光走人啊」、「看老闆需不需要幫忙，然後弄清楚沒休完可以換錢嗎？」、「如果都交接完了，那就休吧！但我通常是不休，因為太多東西要交接」。

然而，有人提出看法，認為最重要的是「交接工作」，「同事對這種什麼都不交接、提離職當天直接放假的應該會很幹...」、「想到前同事跟我隨便亂交接後就拍拍屁股不做了，距離他開始請特休還有5天，還真好賺耶！」

PTT 離職 特休假 年終獎金

延伸閱讀

年薪百萬卻要「開堆高機」 她嘆想走人...網看完狂羨：讓給我

沒人想當組長被罵「不知上進」 他曝：月薪多5千但出事賠28萬

1個字賺4萬！律師：「蕾宏之戰」學到這件事 超重要

「Give you the吾疆condo」掀討論 醫療粉專：這兩字英文課會考

相關新聞

大洗牌潮來臨 Z世代要求老闆「讓我準時下班」

作為教育程度更高、社群平台普遍、資訊傳播快速的Z世代，深深影響了美國的大離職潮，用出走，把自己的老闆洗牌，不願忍氣吞聲的他們，期待更有品質的生活與工作模式，最不怕的事情，就是換工作。

2人就有1人待10年 麥當勞打造千人正職大軍

當餐飲業紛紛靠「拉高時薪」對付少子化、高齡化和疫情造成的人力衝擊，麥當勞看見藍海，根治長期仰賴年輕打工族造成的隱憂。

離職前要把特休請完？網指「都沒差」但這事沒做會雷慘同事

年關將至，許多人開始規劃轉職目標，但向現在的公司提出離職後，會選擇把特休假休完直接放假，還是會認真上完接下來的班？對此，有網友就回應，指出最重要的是「交接任務」要做確實，否則會拖累其他同事。 這

沒人想當組長被罵「不知上進」 他曝：月薪多5千但出事賠28萬

慣老闆橫行全台，網友抱怨公司產線組長離職，經理要求作業員自願升組長，卻沒有人願意，經理怒罵「年輕人不知上進」，但他解釋，組長月薪只多5000元，每天工時卻長達11小時，且產線出事還得賠償，上一位組長因為公司出事，公司竟要求他拿出28萬賠償金，所以立刻離職。

疫情下換工作不易 先做「這件事」避免發生期待落差

年後即將迎來轉職潮，但疫情下換工作不易，比薪水提醒，相信誰都不想在換工作後，產生「早知道就留在原本的公司」這種心情，提醒...

年前職缺浪潮！ 北市知名企業釋581職缺 最高月薪8萬元

台北市勞動局就業服務處各就業服務站於12月20至24日邀集17家知名企業，舉辦現場徵才活動，共釋出581個工作機會，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。