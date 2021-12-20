沒人想當組長被罵「不知上進」 他曝：月薪多5千但出事賠28萬

慣老闆橫行全台，網友抱怨公司產線組長離職，經理要求作業員自願升組長，卻沒有人願意，經理怒罵「年輕人不知上進」，但他解釋，組長月薪只多5000元，每天工時卻長達11小時，且產線出事還得賠償，上一位組長因為公司出事，公司竟要求他拿出28萬賠償金，所以立刻離職。

有網友在臉書社團「靠北老闆／主管2.0」發文表示，公司產線組長上周離職，經理要求作業員自願升為組長，卻因無人自願，讓經理怒罵「年輕人不知上進」。

該網友解釋，產線組長每天要從早上7點工作到晚上8點，上班提早一小時到公司查檢及點料，下班要檢查產線也得最後一個離開，每月薪水只多5000元，付出跟收穫不成比例，此外，產線出事還要擔賠償責任，上一個組長因為出事，公司要求要他負擔10％損料責任，要他賠償28萬，所以組長立刻離職。

該網友表示，公司真敢開口，算盤打得很精，每次開會都罵我們年輕人不知上進，有這麼好的升遷機會為何不自願當組長？這麼好，那你幹嘛不下來當組長？

其他網友留言「組長只是一個好聽的頭箍」、「怎麼不是經理賠」、「什麼班長組長課長，這些職位都是擔屎的，除非家族企業」、「經理兼組長啊」、「這個爛職缺能卸就卸，上班還要倒貼賠錢」、「科技廠確實很多都是這種工作型態」、「我們管理階級才多2000」。