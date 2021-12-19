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她問5點半下班工作有哪些？ 網給答案：這4種有機會

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友想換工作，問大家「能準時上下班的工作有哪些」？許多人認為「公務員、外送員、國營、公股銀行、行政助理」。 圖／ingimage
一名網友想換工作，問大家「能準時上下班的工作有哪些」？許多人認為「公務員、外送員、國營、公股銀行、行政助理」。 圖／ingimage

找工作不只要考量薪資，交通距離、福利、準時上下班也是1大重點。日前有一名網友表示，目前的工作得要晚上9時才下班，但未來規劃晚上要進修法律、英文課程，因此希望找到「能在晚上5時30分下班」的工作，網友認為「公務員、外送員、國營或公股、行政助理」有機會準時下班，但有人認為「找工作不難，關鍵在兼顧準時很難」。

一名網友在Dcard指出，她目前26歲，曾有過兩年的海內外人資招募經驗，多益成績約700多分，為了要晚上去進修法律、英文課程，因此想要換掉目前7萬月薪，但得晚上9時才下班的工作。她向網友提問「想找台中地區、薪資三萬五以上、17:30前下班、不用特別有週休二日，並在正常作息的前提下，有沒有建議找哪方面的工作呢？」

原PO在留言補充，雖然她月薪平均7萬以上，但自己不喜歡這個產業，工作十分高壓多變，所以想要額外進修，來找其他穩定長久的工作，只要不加班，能讓她晚上自由運用時間的工作，都願意從事。

對此，有網友點出關鍵「找工作不難，但要兼具準時的話，很有難度」，有人列出準時上下班的工作，像是「公務員、工地、外送員以上都符合妳的要求，而且薪資都有4萬5千元以上」，但也有人指出「現在外送員除了在台北市工作以外，其他縣市跑整天最多也比基本時薪高一些而已，中南部外送員更辛苦」。

還有網友推薦「國營、公股銀行」，分享「國營，但可能要選對單位，然後前兩年可能薪水比較低」、「公股銀行儲備幹部躺著做，就不說是哪一家了，反正公股有儲備幹部的就那幾家，有心都查得到。8點半到9點上班，6點半前能下班，早一點還能5點多下班。年薪9x萬，缺點是要配合政府政策，有一些推卡、商品的數字壓力，但不算多」。

不過有人反駁「推公股行庫的是在害人嗎？存匯中午很多不能正常吃飯的分行很多」、「以為公務員都準時下班是不是有什麼誤會」。

部分網友則推薦「外商、學校行政職缺、約聘公務員」，認為這是最能夠準時上下班的工作，指出「去大學當研究室助理，大學級起薪3萬2千元，碩士級起薪3萬7千元，很多大學老師有在徵人，可以一個系一個系找，一定是五點準時下班，妳要加班也可以，不過助理這份工作比較不像資歷」。

薪水 加班

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