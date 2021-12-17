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年薪百萬卻要「開堆高機」 她嘆想走人...網看完狂羨：讓給我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，她在傳產公司擔任研發工程師，雖然年薪有百萬以上，卻得負責一堆其他工作，甚至還要學開堆高機，讓她猶豫該不該辭職。 示意圖／ingimage
一名女網友分享，她在傳產公司擔任研發工程師，雖然年薪有百萬以上，卻得負責一堆其他工作，甚至還要學開堆高機，讓她猶豫該不該辭職。 示意圖／ingimage

年薪百萬是不少人夢寐以求的薪資目標，不過，近日有位29歲的女網友卻表示，雖然自己年薪有105萬，明年還會升職加薪到120萬，但明明職稱是工程師的她，卻得包辦清掃辦公室、協助修水電、裝潢、做鐵工等工作，甚至還被要求得去學開堆高機，讓她實在難以接受，卻又擔心離開後找不到同等薪水，引發討論。

原PO在Dcard發文表示，她在傳產公司擔任研發工程師，但直到目前為止，除了試產工作之外，她已經協助公司處理過水電、鐵工、裝潢、儀器安裝和校正、鋪木地板等工作，平時還得負責清掃辦公室，先前甚至因為人手不足，要她來開高空車，最近則是要求她額外去學習AI課程，以及學著開堆高機，幫忙加速卸貨效率。

她指出，公司的雜事實在太多，部門每個人都累積50件以上的待辦事項，好在其實大多任務都是「面子工程」，多數時候大家下午5點下班時間一到就會回家，因為多留也不能報加班；除此之外，這份工作的最大優點則是薪水優渥，目前她的年薪預計為105萬，明年還會升職變成120萬。

原PO最後說，越來越誇張的工作內容，讓她不禁懷疑是不是不該繼續留著，但又擔心自己已經年近30，此時跳槽其他公司或轉換跑道，恐怕也很難再找到同薪資水平的工作，苦惱之下發文詢問大家的意見。

沒想到，網友看完都羨慕起原PO的工作，紛紛直呼「好工作耶，5點左右能閃人回家，看起來壓力也不大，還能學到很多東西」、「傳產這薪水很好了，還5點下班，一堆人想卡位」、「這工作超爽，除非有什麼雄心壯志，不然真的可以待到退休」、「哪間啊，你如果不要可以讓給我嗎」、「能跟同事一起不用加班閃人超好的，都沒有壓力」、「有年薪百萬還不用加班，很幸福了」。

不少人則建議原PO趁機把其他技能訓練起來後再離開，認為「騎驢找馬吧，感覺是個不錯的學習地方，但快極限了」、「學東西還給你錢，你要去哪裡找，這些技能學起來你想跑害怕沒地方去嗎」、「看看要你學的這些能不能幫助你跳去其他大公司」、「這薪水真的很好了，還不用加班，而且可以學會很多技能，學完之後想跳槽也可以啊」。

薪水 加班 薪資 Dcard

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