快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面試完薪水直接入帳！他喜喊「年薪一次拿」 網揭4風險：小心

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，自己去面試一間公司時直接錄取，當天下午就收到試用期3個月的薪水，之後正式適任後，公司也會直接補齊9個月的薪資，等於年薪一次發完。示意圖／Ingimage
有網友分享，自己去面試一間公司時直接錄取，當天下午就收到試用期3個月的薪水，之後正式適任後，公司也會直接補齊9個月的薪資，等於年薪一次發完。示意圖／Ingimage

許多辛苦工作的上班族，每個月最期待的就是發薪日，不過也有一些少數公司，採取有別於每月發放的給薪方式。一名網友就分享，他最近應徵某間公司，面試當下就被錄取，且該公司的做法是直接將一整年的薪水付清，讓他又驚又喜，話題曝光後引發討論。

原PO在PTT發文透露，他本身是製圖專業出身，近日去面試了一間知名的建商公司，當天談完後就被告知錄取，讓他下周一就開始上班。而薪資部分，對方說明試用期3個月的薪水會先直接給，沒想到當天下午，他的戶頭真的收到了3個月的薪水金額。

原PO接著說，該公司還補充，若過了3個月的試用期，成為正式適任的員工後，也會一次補齊9個月的薪水，至於年終和三節禮金則另外計算。此外，若待滿一年後也是同樣做法，一整年的薪水會在1月時全部匯入，並加上前一年的獎金。特殊的給薪制度，讓原PO又驚又喜直呼「我還是第一次遇到這樣的公司，也太佛了吧」。

文章一出，許多網友也紛紛驚呼「這麼猛，美國也很少這樣吧」、「我也想應徵你們公司」、「很讚耶，可以拿去投資或賺利息」、「公司體質好的證明」、「表示公司的資金很充裕」、「我覺得可以耶，有一筆錢在手運用也方便」、「年初馬上有本金做投資，可以錢滾錢」。

不過，不少網友也提出對這種制度的質疑，包含加班費難算變相綁住員工離職麻煩調薪限制，直言「之後怎樣累都不能跑了，而且加班費怎麼算」、「簽年薪的很多都這樣，基本上你就沒有加班費，努力工作吧」、「這樣感覺像綁約，公司還不用另外付簽約金，你如果錢先花掉也不敢走」、「綁住你，拿錢之後什麼事都要吃下來，小心了」、「離職要繳回很麻煩，讓你年年都留著」、「代表他們認為你能力就到這裡，不會再高」、「表示一年內不會幫你調薪水」。

薪水 加班費 薪資 離職

延伸閱讀

除了面試「人資專業是什麼」 內行解說喊：千萬別小看

電話下單股票都是老人？他揭：重訊一出「科技新貴」就急call

公司尾牙取消他嘆「一年難得的大餐沒了」 網卻大讚：超爽

離職不能退客戶社群 同事：就當售後服務保固兩個月！

相關新聞

面試完薪水直接入帳！他喜喊「年薪一次拿」 網揭4風險：小心

許多辛苦工作的上班族，每個月最期待的就是發薪日，不過也有一些少數公司，採取有別於每月發放的給薪方式。一名網友就分享，他最近應徵某間公司，面試當下就被錄取，且該公司的做法是直接將一整年的薪水付清，讓他又驚又喜，話題曝光後引發討論。

寫程式超過40歲容易被淘汰？ 網曝一關鍵：要有失業準備

科技業起薪高，工作多年後年薪百萬者比比皆是，但有網友好奇「寫程式是不是超過40歲就不行了」，他認為科技進步快速，若不是天資聰穎，或是晉升主管，會不會容易被淘汰？網友則點出關鍵在於「超過40歲後，只會寫程式不行」。

【文組闖科技業／下】文組生哀嘆：我跟工程師一樣忙，為何薪水差這麼多？

文組生之所以也熱中轉職科技業，薪資水準和未來的發展性是主要考量，「大家都差不多累，為何工程師薪水是我的好幾倍？」這股不平之鳴促成文組生開始勇敢轉職，過來人建議，進入科技業不一定要挑薪水高的，而是以願意給機會、願意教的公司為首選，才能打造更好的前景。

【文組闖科技業／上】搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

半導體、科技產業夯，人才需求量大，「薪情」也令人欣羨，近年來許多文組生也透過進修轉職擁抱科技業，轉換職場跑道。他們是怎麼辦到的？ 疫情期間，全球晶片需求大，至今都處於缺貨狀態，半導體等科技人才成了職場當紅炸子雞，待遇、分紅都令文組生羨慕不已。但羨慕歸羨慕，文組生本科並非數理資訊等理工領域，心想要跨入科技業，畢竟隔著一條鴻溝。...

除了面試「人資專業是什麼」 內行解說喊：千萬別小看

不少人在求職時都會遇到由人資擔任面試官的關卡，並可以在談話的過程中更詳細了解公司的福利以及職位內容，對此便有網友好奇，人資除了要面試以外，「還需要具備怎樣的專業？」話題引起不少內行的網友們紛紛留言分享。

千萬年薪講師謝文憲：別人不做的，都是機會

謝文憲，人稱「憲哥」，企業內訓講師，對業務職、對行銷職、對各階主管上課，曾在2016、2017、2018年連續三年年薪超過千萬。知識創業之前，他當過業務客服，直接住店舖樓上的儲藏室，下樓就上班。雨天，他不躲，因為大雨天就是業務的勇者天。當人們追逐斜槓，他卻認為，本業先顧好，其他自然來！看憲哥說故事，學極限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。