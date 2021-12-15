除了面試「人資專業是什麼」 內行解說喊：千萬別小看

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇，人資除了要面試以外，「還需要具備怎樣的專業？」 圖／ingimage
有網友好奇，人資除了要面試以外，「還需要具備怎樣的專業？」 圖／ingimage

不少人在求職時都會遇到由人資擔任面試官的關卡，並可以在談話的過程中更詳細了解公司的福利以及職位內容，對此便有網友好奇，人資除了要面試以外，「還需要具備怎樣的專業？」話題引起不少內行的網友們紛紛留言分享。

原PO在PTT上發文「認真問人資的專業是什麼？」，表示一間大公司的人資通常除了要面試新進人員，還有一些業務要處理，因此就非常好奇「大公司的人資會有哪些專長？精通法律？人才招募？還是績效管理？」

此文一出，便引起許多網友們留言，「找人要會找啊，很多只是兼人資的都亂槍打鳥」、「人事法規要熟」、「專業就是讓老闆少做一件事」、「有效率地資遣員工」、「至少要會調查別間公司薪水」、「招到爛員工被老闆電到升天」、「開除人，每天管遲到早退」。

更有專業的網友指出，「你知道中國科技巨頭人資權力超大的好嗎？每個職能都是一門專業，只是台灣不重視，美國大公司也都有所謂的CHRO（人資總監）」、「招募、訓練、績效管理、福利，分得很仔細，但台灣沒幾間這種公司，也不注重HR這塊」。基本上人資要有以下專業職能：招募任用、教育訓練、績效管理、薪酬福利、組織規劃與關注員工關係。

面試 薪水 PTT 求職

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