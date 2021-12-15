千萬年薪講師謝文憲：別人不做的，都是機會

謝文憲，人稱「憲哥」，企業內訓講師，對業務職、對行銷職、對各階主管上課，曾在2016、2017、2018年連續三年年薪超過千萬。知識創業之前，他當過業務客服，直接住店舖樓上的儲藏室，下樓就上班。雨天，他不躲，因為大雨天就是業務的勇者天。當人們追逐斜槓，他卻認為，本業先顧好，其他自然來！看憲哥說故事，學極限。

搶時間、拚業績，住公司儲藏室的業務

謝文憲，職涯三十年，上半場當過台達電人資、信義房屋業仲介、安捷倫科技客服業務（由惠普科技HP獨立出來的新公司），放棄年薪240萬科技薪貴的身份，職涯下半場投入知識創業，擔任企業講師。創業第一年，授課736小時，繳稅60萬，截至目前，授課超過2,138場，超過1.26萬個小時，超過10.7萬名觀眾學員。他還出書，寫專欄，主持廣播。

秦檜(勤快) 能殺死岳飛

「我第一份工作在台達電當HR，但我花三年時間證明我不適合。」謝文憲個性外向，同儕朋友跑業務、過得不錯，他也決定「往外跑」，從房仲業的菜鳥業務開始。

當時謝文憲服務的據點在台北，但他家住中壢，如果每天通勤，等於少了兩小時跑業務。他跟店長商量直接住公司樓上的儲藏室，從此進入一整年的「下樓即上班、上樓即下班」的工作生活模式。

和謝文憲同梯的是一位家住板橋的台大畢業生。「我逢甲的，學歷比不上台大，但是每天早上，台大的還沒到公司，我就已經開始下樓打電話了！」菜鳥業務的日常，就是翻報紙、打電話的陌生開發，被掛電話是正常，但是一百通總能成功一次，不停的打，成功機率增加，自信心也開始增強了。

很多人會問謝文憲，怎麼當個年薪千萬的業務？「講出來你會笑死，一堆年輕人都覺得很老派！但你知道嗎？秦檜(勤快)真的能殺死岳飛！」

三條橡皮筋的啟示

傾盆大雨，喝杯咖啡，等雨停吧！這不是謝文憲。某個七月份盛夏中午，謝文憲接到師大附中一位老師電話，想看仁愛路巷內的房子，相約一點半，結果台北市突然大暴雨，謝文憲沒有延後約定，滂沱大雨中，戴上安全帽、穿著雨衣、騎摩托車前往，見到客戶時，狼狽不堪！「我那時在想，如果我裡面穿的是紙內褲，外褲一脫，可能只剩三條橡皮筋，因為雨實在太大了，紙一定會整個溶化。」

謝文憲全身溼透，客戶請他先擦乾正滴水的褲管。「大概是客戶也很疼惜，這個樓中樓物件說來複雜，還有鋼筋外漏的問題，兩週後就順利成交！」

謝文憲說，那是在他升任店長前兩個月的指標案件，剛好買賣雙方都是他的客戶(房仲業內稱「冒全泡」)，他為店裡賺進一百多萬的仲介費，也為自己賺進近十萬元佣金。當時他的店長把他當成功典範和同事分享：因為客戶是一對夫妻，key man都到了，表示買方很有誠意；另外「大雨天勇者天」，當別的房仲都在躲雨，他不放棄任何可能成交的機會。

【本文未完，由104掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲】