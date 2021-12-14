7成4影視業人員曾在危險環境工作 僅3成4參加職安衛課程

據影視產業勞保職災申請統計，影視相關產業勞工最常發生的職災是交通事故占48%（含上下班通勤），其次為墜落、滾落占16%，再來是跌倒、割傷擦傷占10%，而根據勞動部勞安所研究，受訪的影視產業勞工裡面，高達74%曾在危險環境下工作，卻僅有34%參加過職業安全衛生課程，更有42%完全沒有任何職安衛認知。

勞安所職業安全研究組組長陳旺儀表示， 影視產業跟營造業類似，常有臨時搭建場景，用完即拆，不像在製造業工廠內有固定的防護設施設備，再加上拍片需要上山下海，導致從業人員的安全保護措施略顯不足，從業人員也缺乏職安衛意識，職災時有所聞。

勞安所助理研究員林光邦說，蒐集近10年影視相關產業的勞保職災申請給付數據，交通事故占比48%（包含上下班通勤），其次為墜落、滾落占比約16%，再者為跌倒、被刺、割、擦傷，占比10%。

此外，針對從業人員訪談結果發現，高達74%的受訪者表示曾在高處作業、翻滾、武打動作、水域拍攝現場等危險性環境或情境下工作，卻只有34%曾參加職業安全衛生的課程，更有42%沒有職業安全衛生認知。

為此，勞動部近兩年分別編撰了「影視業職業災害預防指引」，提供影視產業應用外，並透過專家座談會將該指引轉化成符合影視業的教育訓練教材，包括安全衛生標準作業流程、自動檢查表及簡報；同時也針對具有危險作業型態的特定劇本，完成動作武打、水下拍攝作業等安全衛生教育推廣影片。

勞安所說，至今已辦理影視產業研討會2場次、推廣會10場次及觀摩會1場次，約有500人次影視相關協會、工會及從業人員參與，透過多元推廣，扎根職業安全衛生知識，有效提升影視產業從業人員安全衛生意識。相關訊息可搜尋勞動及職業安全衛生研究所網站或致電02-2660-7600#7752洽詢。