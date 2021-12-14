男淚訴老闆一句「你失去拚勁」資遣他 網提醒：離職3寶要切記

年關將至！上班族辛苦了一整年，紛紛期待著領年終的那天到來，但有一位網友就分享「被資遣」的心情，他透露老闆說他「失去當初進公司的拚勁」，短短一句話就決定把他辭退，讓原PO完全失去動力，但他第一次面臨這種狀況，也想求問「離職前要注意什麼？」

這位網友在PTT以「被資遣了，該注意什麼細節」為題發文，他表示老闆說他「沒當初進公司那種拚勁」，但他人生中第一次經歷被資遣，坦言對整理交接這種事情完全失去動力，也不知該怎麼調適，便求問網友「離職前要注意什麼東西嗎？」

文章曝光後，網友們紛紛留言提醒「簽任何東西前一定要仔細閱讀」、「注意資遣費有沒有拿夠，加班費跟薪水拿好拿滿」、「所有假期、加班都要算好算滿」、「資遣爽啊，記得去領失業補助」、「認真說，有謀職假記得請」、「非自願離職證明、謀職假、資遣費，都注意一下」。

不過，有網友就猜測原PO被離職原因，「省年終的手段啦！」、「發年終前資遣，老闆可真精打細算」，也有人安慰道「加油！最近一堆工作陸續釋出」、「過年轉職剛剛好」。