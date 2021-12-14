他批主管月領快十萬元「什麼都不會」 網友議論：這些是下屬才該做的
職場難免會發生衝突或辦公室政治，一名網友提及，月領快十萬元薪水的主管，不僅不會使用各種生產力工具，連自己的職責都要由原PO跟業務處理或善後，連客戶也不想直接跟主管溝通，引起網友熱議。
一名網友在網路論壇「Dcard」提及，他的主管只會在簡報內新增投影片、表格的簡單加減數，連文件格式也不會調整，直接手寫兩頁文字給下屬修改或新增內容。原PO表示，產品出包、客戶反應等問題都是丟給他跟業務處理，直言「我主管領著快10萬的月薪工作，但是他卻不會用ppt、excel跟word」。
不過，許多網友認為，主管能擔任該職位，一定有他的價值，「他會用還需要請你？」、「這些東西本來就是底層要做的事」、「我主管也是，他是我兩倍薪水，但他業績很好，文書做很爛」、「主管的目的不在於執行事務性的工作喔，相對的，一個事務性能力很強的人也未必合適主管職」、「我覺得月薪十萬的工作價值一定不在excel、word、ppt之上」、「判斷力、危機處理能力、社交應酬，這些你都會嗎？」。
相反，不少網友認為，公司的主管通常都不會執行事務，「我待過三個公司，都有這樣的主管，坐領高薪不做事」，「我發現滿多公司老人都這樣，總是愛手寫，還很愛用鉛筆，字都抹到了」；也有網友認為原PO的主管不會待人接物，「問題出在他的待人處事還有EQ，如果話都不能好好講好好溝通，那還有什麼資格當主管」。
原PO也補充，曾經有客戶認為「覺得找主管根本沒用」，所以會直接跟他還有業務溝通；而主管有時候還會以言語人身攻擊下屬，並認為主管有八成的職務他都會。
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