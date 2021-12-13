公務員穩定、福利好？ 網友搖頭：業界更有成就

各行各業都有不容易的地方，一名擔任行政總務的女網友日前指出，她的職務在公司被瞧不起，許多人認為「行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已」，所以請他們做事時會以「命令的口吻」，讓她疑惑「行政總務真的比較不受尊重嗎？」

2021-12-11 13:55