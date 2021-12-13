公務員穩定、福利好？ 網友搖頭：業界更有成就
公務員因有「鐵飯碗」之稱，成為不少人想考上的職業。不過，一名網友提及，公務員的工作環境難以讓個人成長，常要忍受主管的使喚，坦言業界的工作成長，更能超越當公務員的成就，引起許多網友討論。
一名網友在「PTT Gossiping」提及，公務員的主管都是上年紀的人，不僅要被他們指使，也要等到他們退休，否則做到老的年薪也只有百萬而已。原PO表示，因為公務員被貼上標籤，離職也不會被業界錄取，但如果在業界努力工作，成就會比當公務員還要高，向網友提問「為什麼還有人會羨慕公務員這種待遇生活？」
許多網友認為公務員的固定工時、穩定性是很大的優點，「朋友就爽爽每天五點下班」、「穩定，不怕公司倒被裁員」、「工程師三年賺公務員十年薪水，但總工時可能比公務員十五年工時還多」、「有人想賺錢至上，有人想生活至上」；也有網友覺得公務員的福利很好，「當公務員不到三十就能買房，外頭工作待遇根本比不上」、「當公務員保費便宜，貸款額度高」。
不過，一些網友指出，公務員的工作環境沒有想像中的好，「工作內容沒什麼意義，這輩子就在穩定無聊」、「怎麼我認識的公務員常常要加班又沒補假」、「台灣正常上下班的工作幾乎等於0，公務員也是要加班」、「當半年公務員，我就辭職回科技業了」。
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