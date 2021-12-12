房價物價齊飛漲 他拋問「公務員算勝利組？」掀熱議

公職起薪高且工作穩定，每年皆有許多考生報名，想晉升公務員行列。日前一名網友指出，公職、國營的薪水已跟不上飛漲的房價與物價，因此他好奇「大家會覺得公職跟國營不再是人生勝利組了嗎？」

一名網友在PTT發文表示，以前考上公職、國營事業的人是「人生勝利組」，但隨著房價、物價的飆漲，拿現在公務員的薪水來看，已經不如往昔風光，因此他好奇問「大家會覺得公職、國營人員不再是人生勝利組嗎？」

文章一出，引起許多討論，有網友認為公務員薪資還可以，指出「也就還過得去」、「國營還好吧，要熬一段時間就是」、「公務員買房低利息」、「國營在中南部還是很爽」、「離開雙北還是屌打，領國家薪水一輩子餓不死的」、「公職國營夫妻還不至於南部買不起房好嗎」、「公職很好貸款」、「公教如果會投資其實超爽的」、「依然是人生勝利組啊，大家還是擠破頭，公職以外的世界變得更辛苦了」。

也有網友認為公務員、國營不算人生勝利組，直言「想養活自己還行，要結婚生小孩還是算了吧」、「比上不足比下有餘」、「一直都是保底職業啊，哪來的勝利組」、「超慘！物價漲3倍了，薪水沒漲」。