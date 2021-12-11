快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

6-7成網友月入10萬？ 關鍵在於「這行業」年薪容易破百

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友常在PTT看到自稱年薪百萬網友，因此好奇「是網路上強者太多，還是整個社會M型化」，圖為上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友常在PTT看到自稱年薪百萬網友，因此好奇「是網路上強者太多，還是整個社會M型化」，圖為上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片

月薪10萬是不少上班族追求的目標，但要找到這樣的職缺不容易，日前一名網友表示，他在PTT常看到六七成網友收入超過10萬，但主計處公布的薪資中位數約4-5萬左右，因此他好奇「是網路上強者太多，還是整個社會M型化」，網友則點出關鍵在於「科技業年薪容易破百」。

日前一名網友在PTT發文，他認為「月薪10萬左右是薪資能力的分水嶺」，像醫師工作一段時間可達月薪10萬，公務員要從事法官的工作，才能夠月入10萬，反觀PTT網友有6-7成的人收入都超過10萬，有3成的人月收超過20萬，跟主計處公布薪資中位數4-5萬相比，他好奇是「PTT強者太多，還是社會M型化」？

文章曝光後，網友點出重點是「很多在PTT發言的人，都從事科技業，這些人很容易畢業就破百」、「科技業真的很容易年薪百萬，所以工科的人在台灣真的比較吃香」、「科技業是很容易啊！不然他們的幹嘛從高中就一直努力」，但也有人認為「這是倖存者偏差，高薪的人比較會大聲說自己的年薪，所以感覺好像在PTT高薪的人很多」。

根據主計總處統計，108年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為49.8萬元，平均每月約4.2萬元。各年齡層以40至49歲者達57.2萬元較高，未滿25歲及65歲以上者因包括較多部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為34.9萬元及40.4萬元較低，各教育程度以研究所程度者95.9萬元及大專程度者53.9萬元較高。

薪資 高薪

延伸閱讀

白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」！無限輪迴網驚：嚇到說不出話

女開心買星巴克耶誕飲品 見實際樣貌傻眼：為什麼給我貢丸？

Google員工薪資曝光 高階主管年薪近1800萬

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

相關新聞

6-7成網友月入10萬？ 關鍵在於「這行業」年薪容易破百

月薪10萬是不少上班族追求的目標，但要找到這樣的職缺不容易，日前一名網友表示，他在PTT常看到六七成網友收入超過10萬，但主計處公布的薪資中位數約4-5萬左右，因此他好奇「是網路上強者太多，還是整個社會M型化」，網友則點出關鍵在於「科技業年薪容易破百」。

她拋問「行政總務較不受尊重？」 掀網路熱議

各行各業都有不容易的地方，一名擔任行政總務的女網友日前指出，她的職務在公司被瞧不起，許多人認為「行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已」，所以請他們做事時會以「命令的口吻」，讓她疑惑「行政總務真的比較不受尊重嗎？」

不只低薪困擾！只有14%國人工作快樂 兩大原因最心累

2021年進入倒數階段，求職市場走入了短暫的淡季，《面試趣》11月特別以「你工作得快樂嗎？」為題發起問卷，結果僅有14%...

工作心好累二大原因 調查：主管難相處、不滿意薪水

你工作快樂嗎？根據面試趣今（10）日公布的最新調查顯示，僅有14%工作者給予目前的工作肯定，認為自己工作是快樂的，40%...

考公職抱鐵飯碗很爽？他自比「國家奴隸」曝實情：做功德

報考公職抱著「鐵飯碗」很爽？近日，一名網友在網上抱怨很多人都認為「公務人員很閒」，但實情卻是「加班加到爆」，不只假休不完，假日還要出來上班，讓他直呼「公務人員就是國家奴隸！」 原PO在PTT以「

年薪百萬工作哪裡找？ 網曝關鍵：年少時至少得努力9年

年薪百萬是不少上班族追求的目標，日前有一名網友好奇，「年薪百萬的工作多嗎？為何每次找工作，看到的月薪都是大約4-5萬左右，沒有寫10萬薪水的工作」。對此，網友認為「醫生、科技業」容易達到年薪百萬，但入行門檻高，要從高中時期就努力，一路念到碩士，等於要花至少9年才能達到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。