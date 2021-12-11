6-7成網友月入10萬？ 關鍵在於「這行業」年薪容易破百

月薪10萬是不少上班族追求的目標，但要找到這樣的職缺不容易，日前一名網友表示，他在PTT常看到六七成網友收入超過10萬，但主計處公布的薪資中位數約4-5萬左右，因此他好奇「是網路上強者太多，還是整個社會M型化」，網友則點出關鍵在於「科技業年薪容易破百」。

日前一名網友在PTT發文，他認為「月薪10萬左右是薪資能力的分水嶺」，像醫師工作一段時間可達月薪10萬，公務員要從事法官的工作，才能夠月入10萬，反觀PTT網友有6-7成的人收入都超過10萬，有3成的人月收超過20萬，跟主計處公布薪資中位數4-5萬相比，他好奇是「PTT強者太多，還是社會M型化」？

文章曝光後，網友點出重點是「很多在PTT發言的人，都從事科技業，這些人很容易畢業就破百」、「科技業真的很容易年薪百萬，所以工科的人在台灣真的比較吃香」、「科技業是很容易啊！不然他們的幹嘛從高中就一直努力」，但也有人認為「這是倖存者偏差，高薪的人比較會大聲說自己的年薪，所以感覺好像在PTT高薪的人很多」。

根據主計總處統計，108年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為49.8萬元，平均每月約4.2萬元。各年齡層以40至49歲者達57.2萬元較高，未滿25歲及65歲以上者因包括較多部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為34.9萬元及40.4萬元較低，各教育程度以研究所程度者95.9萬元及大專程度者53.9萬元較高。