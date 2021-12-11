她拋問「行政總務較不受尊重？」 掀網路熱議

各行各業都有不容易的地方，一名擔任行政總務的女網友日前指出，她的職務在公司被瞧不起，許多人認為「行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已」，所以請他們做事時會以「命令的口吻」，讓她疑惑「行政總務真的比較不受尊重嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，自己在中小型傳產公司任職，當時公司交代職務內容時，告知她「要會一些英文、日文，不用非常流利，但要能撰寫報告，與國外據點開會時能夠對應，還要負責舉辦公司活動、結帳等雜事，並包含總務工作，負責環境修繕」。

原PO指出，她認為行政總務單位都有一定專業，卻被公司職員瞧不起，很多人都覺得這個職缺「就是專門處理簡單事務的單位」，所以部分單位在請她幫忙時，會以命令的口氣，甚至覺得是應該的，讓她感覺不舒服。

她接著舉例，有些單位未提前繳交準備茶點的申請書，還直接怪她未幫忙準備，或者申請書上面的項目未填寫明確，導致溝通不良，甚至直接認為「自己不需要跟行政總務開會」。原PO指出，她還曾接到某單位打電話來，以命令口吻交辦事務，或是要行政幫忙訂便當，但要求她自行注意對方有沒有需要訂。

原PO表示，她還曾被其他單位調侃「行政總務工作不難、很輕鬆之類的話，心裡很不好受，好在自己的主管很明理，直接請他們遇到不合理的事情就不回應，考績也不會受其他單位影響」。

網友看完後，指出「我也是行政總務兼總機，真的可以感覺到他們那種很不尊重的態度」、「因為行政總務單位並非對公司營收有直接關係，相對的他們也因為不了解行政總務單位到底在忙什麼、需要什麼專業」、「哪間公司沒水準的人這麼多」、「總務就是很雜，我覺得也沒有比較好做，都是不同領域的東西，叫其他單位來做，他們也不見得會，所以沒必要瞧不起吧」、「我覺得總務很厲害，以前在學校因為獎助金的關係要在學校幫忙做事，剛好分到總務，幾乎什麼都要會一點才能交付工作，而且忙起來真的很忙」。

但也有人認為「行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能從事，能做的就是充實自己能跳槽就跳槽」、「就是門檻太低會發生的事啊，如果今天有行政總務師，然後證照超難考，價值就會提升了」、「也不是說什麼尊不尊重，就像主管交辦任務，就算不是你本來的職責或雜事一堆，下屬們就是要做好，那職員們也會覺得後勤就是要打理好這些瑣事」。