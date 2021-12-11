快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

她拋問「行政總務較不受尊重？」 掀網路熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友擔任行政總務時，被其他部門不尊重的對待，因此問大家看法。 圖／ingimage
一名女網友擔任行政總務時，被其他部門不尊重的對待，因此問大家看法。 圖／ingimage

各行各業都有不容易的地方，一名擔任行政總務的女網友日前指出，她的職務在公司被瞧不起，許多人認為「行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已」，所以請他們做事時會以「命令的口吻」，讓她疑惑「行政總務真的比較不受尊重嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，自己在中小型傳產公司任職，當時公司交代職務內容時，告知她「要會一些英文、日文，不用非常流利，但要能撰寫報告，與國外據點開會時能夠對應，還要負責舉辦公司活動、結帳等雜事，並包含總務工作，負責環境修繕」。

原PO指出，她認為行政總務單位都有一定專業，卻被公司職員瞧不起，很多人都覺得這個職缺「就是專門處理簡單事務的單位」，所以部分單位在請她幫忙時，會以命令的口氣，甚至覺得是應該的，讓她感覺不舒服。

她接著舉例，有些單位未提前繳交準備茶點的申請書，還直接怪她未幫忙準備，或者申請書上面的項目未填寫明確，導致溝通不良，甚至直接認為「自己不需要跟行政總務開會」。原PO指出，她還曾接到某單位打電話來，以命令口吻交辦事務，或是要行政幫忙訂便當，但要求她自行注意對方有沒有需要訂。

原PO表示，她還曾被其他單位調侃「行政總務工作不難、很輕鬆之類的話，心裡很不好受，好在自己的主管很明理，直接請他們遇到不合理的事情就不回應，考績也不會受其他單位影響」。

網友看完後，指出「我也是行政總務兼總機，真的可以感覺到他們那種很不尊重的態度」、「因為行政總務單位並非對公司營收有直接關係，相對的他們也因為不了解行政總務單位到底在忙什麼、需要什麼專業」、「哪間公司沒水準的人這麼多」、「總務就是很雜，我覺得也沒有比較好做，都是不同領域的東西，叫其他單位來做，他們也不見得會，所以沒必要瞧不起吧」、「我覺得總務很厲害，以前在學校因為獎助金的關係要在學校幫忙做事，剛好分到總務，幾乎什麼都要會一點才能交付工作，而且忙起來真的很忙」。

但也有人認為「行政類的工作都容易被瞧不起，因為不需要大學學歷就能從事，能做的就是充實自己能跳槽就跳槽」、「就是門檻太低會發生的事啊，如果今天有行政總務師，然後證照超難考，價值就會提升了」、「也不是說什麼尊不尊重，就像主管交辦任務，就算不是你本來的職責或雜事一堆，下屬們就是要做好，那職員們也會覺得後勤就是要打理好這些瑣事」。

上班族 職場

延伸閱讀

女開心買星巴克耶誕飲品 見實際樣貌傻眼：為什麼給我貢丸？

阿堂鹹粥漲到200元惹議！假日人潮曝光...塞到店外圓環堵塞

Google員工薪資曝光 高階主管年薪近1800萬

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

相關新聞

6-7成網友月入10萬？ 關鍵在於「這行業」年薪容易破百

月薪10萬是不少上班族追求的目標，但要找到這樣的職缺不容易，日前一名網友表示，他在PTT常看到六七成網友收入超過10萬，但主計處公布的薪資中位數約4-5萬左右，因此他好奇「是網路上強者太多，還是整個社會M型化」，網友則點出關鍵在於「科技業年薪容易破百」。

她拋問「行政總務較不受尊重？」 掀網路熱議

各行各業都有不容易的地方，一名擔任行政總務的女網友日前指出，她的職務在公司被瞧不起，許多人認為「行政總務就是個專門處理簡單事務的單位而已」，所以請他們做事時會以「命令的口吻」，讓她疑惑「行政總務真的比較不受尊重嗎？」

不只低薪困擾！只有14%國人工作快樂 兩大原因最心累

2021年進入倒數階段，求職市場走入了短暫的淡季，《面試趣》11月特別以「你工作得快樂嗎？」為題發起問卷，結果僅有14%...

工作心好累二大原因 調查：主管難相處、不滿意薪水

你工作快樂嗎？根據面試趣今（10）日公布的最新調查顯示，僅有14%工作者給予目前的工作肯定，認為自己工作是快樂的，40%...

考公職抱鐵飯碗很爽？他自比「國家奴隸」曝實情：做功德

報考公職抱著「鐵飯碗」很爽？近日，一名網友在網上抱怨很多人都認為「公務人員很閒」，但實情卻是「加班加到爆」，不只假休不完，假日還要出來上班，讓他直呼「公務人員就是國家奴隸！」 原PO在PTT以「

年薪百萬工作哪裡找？ 網曝關鍵：年少時至少得努力9年

年薪百萬是不少上班族追求的目標，日前有一名網友好奇，「年薪百萬的工作多嗎？為何每次找工作，看到的月薪都是大約4-5萬左右，沒有寫10萬薪水的工作」。對此，網友認為「醫生、科技業」容易達到年薪百萬，但入行門檻高，要從高中時期就努力，一路念到碩士，等於要花至少9年才能達到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。