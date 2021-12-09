考公職抱鐵飯碗很爽？他自比「國家奴隸」曝實情：做功德

報考公職抱著「鐵飯碗」很爽？近日，一名網友在網上抱怨很多人都認為「公務人員很閒」，但實情卻是「加班加到爆」，不只假休不完，假日還要出來上班，讓他直呼「公務人員就是國家奴隸！」

原PO在PTT以「很多人以為公務人員很閒？」為題發文，他說很多朋友都認為很閒，但事實根本不是如此，他透露「平時加班加到爆的人一堆，假還根本休不完都拿去做公益了，有時候假日甚至還要出來上班」。他忍不住抱怨「公務人員不就只是在當國家的奴隸而已，結果還很多人以為公務人員很爽很閒，為什麼會這樣子啊？」文章一出，立刻引起網友討論。

網友們紛紛留言回應，「朋友說加班費如果機關經費不足也沒得報，所以不是你想報就有得報，最多給你休不到」、「我聽過的年輕基層都瘋狂加班，加班費有上限，不能全報，剩下的都做功德」。

但也有網友分享不同看法，「我認識的都很閒啊」、「老的爽，年輕的快往生」、「認識的都頗閒，你中籤王吧」、「真的很閒，上次我下午去鄉公所大家在吃水果」。