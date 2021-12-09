年薪百萬工作哪裡找？ 網曝關鍵：年少時至少得努力9年

年薪百萬是不少上班族追求的目標，日前有一名網友好奇，「年薪百萬的工作多嗎？為何每次找工作，看到的月薪都是大約4-5萬左右，沒有寫10萬薪水的工作」。對此，網友們認為「醫生、科技業」容易達到年薪百萬，但入行門檻高，要從高中時期就努力，一路念到碩士，等於要花至少9年才能達到。

一名網友在PTT發文表示，「年薪百萬的工作機會多嗎？」他指出，每次找工作時，看到最高的薪水大約都是4-5萬元左右，沒有出現月薪高達10萬的工作，因此他好奇「什麼樣的工作才有機會躍入10萬？」

文章曝光後，引發熱議，網友認為「科技業、醫學系」都能拿到年薪百萬，但專業性高，醫學系在升學考試就已經刷掉很多人了，如果大學沒考上，未來也不能從醫療工作，科技業則要在高中時期就花3年考上不錯的大學，再花4年時間讀理工科系，還得花2年時間讀理工碩士，總共算起來要花9-12年才能達到。

不過，也有人推「業績型（業務等）工作」、「三師」，認為「業績型工作肯拼都有機會」、「三師：律師、醫師、精算師，這三類台灣10萬以上很容易」，還有人指出「高階公務員」、「法官」、「律師」、「會計師」、「建築師」或者「遠洋船員」都有機會年薪百萬。