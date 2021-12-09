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面試怎麼談薪資才合理？ 內人行曝「開價公式」：否則別去

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友詢問面試工作時「期望薪資怎麼開才合理？」示意圖／ingimage
有網友詢問面試工作時「期望薪資怎麼開才合理？」示意圖／ingimage

面試工作時可能被問到各種問題，不少人都擔心自己的回答若不夠謹慎，一不小心就會丟了錄取機會。近日一名網友就好奇，若在面試時被問起「期望薪資」，應如何開條件才合理，話題引發討論。

原PO在PTT發文透露，他目前在半導體行業從事物料清單管理，最近在人力網站上看見一間電子業外商公司徵求「工業工程專員」，雖然他並非本科系出身，也沒有相關經驗，但因該公司想尋找英文能力好、又能培養的新鮮人入職，他因而有了面試機會。

他接著說，這份職缺原本在網站上的薪資，是3年經驗以上、月薪40K起跳，但由於他本身並無經驗，對於該如何開薪資條件相當苦惱，「目前已知一定可以35K，但就不確定開到38K會不會太獅子大開口」，尋求網友給予建議。

文章曝光後，許多網友紛紛提出意見，留言「開高一點，反正人資都會砍」、「就開40，因為外商通常不像半導體那樣子獎金分紅多，所以整體可能跟你原來的薪水只增加一點點」、「網站上寫40K以上，你就是從這開始談」、「當然是開比你預期的高啊，真的想要你就會跟你討價還價了」、「其實35、38、40對老闆來說沒差」。

其中，不少過來人都提到跳槽轉職的「開薪公式」，認為以月薪來說，至少要以原來薪水的1.2至1.5倍開價才合理，直言「1.2倍談差了、1.5倍合理、2倍算你厲害」、「月薪x1.2到1.5倍才有跳槽的價值」、「至少1.2倍起跳啊」、「要跟他們說你原本的薪資結構，開38K才1.2倍已經是低標了，要表現出貴公司很不錯所以可以接受薪資漲幅不高但願意來的感覺，有自信一點」。

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