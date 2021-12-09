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月薪不到40K被老闆要求「穿短裙」陪客戶 網狂勸：快辭職

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示，公司老闆要求她「穿短裙」陪客戶應酬。示意圖／ingimage
一名女網友表示，公司老闆要求她「穿短裙」陪客戶應酬。示意圖／ingimage

在工作上偶爾要交際應酬，但如果老闆要求女性員工「穿短裙陪同」，恐怕無法讓人接受。一名網友PO文表示，每次要陪同老闆應酬時，老闆都要求她「穿短裙參與活動，不夠短還不行」，雖然合約談妥有獎金，但她覺得這份工作很疲憊，猶豫該忍耐下去嗎？

一名網友在「匿名公社」發文表示，她公司老闆每次要應酬時，一定會帶她去，並且指定她「要坐客戶旁邊」，前一天還會交代她「應酬時要穿短裙，能穿多短就多短」，老闆若覺得裙子太長，還會拜託她回家換，甚至直接幫她買一條夠短的裙子，讓她十分無言。

她指出，如果遇到比較好的客戶，就會相安無事，但不巧今天要見面的客戶，屬於「豬哥」類型，總是在應酬當天偷摸她的腿，或者在言語上吃她豆腐，而她的老闆也只會要她忍耐，讓她直呼「作夢都想吐，這個客戶年紀都可以當我爸爸了，還這樣摸來摸去」。

原PO表示，雖然每次順利拿到單以後，老闆會偷偷多給她獎金，但她仍覺得很疲憊，認為自己不是陪酒的小姐，也猶豫該為月薪不到4萬的工作忍耐下去嗎？

文章曝光後，網友紛紛建議她「不要忍耐，早晚會出事」、「跟老闆直說，要讓老闆知道他是錯的」、「何必貶低自己」、「該去該留妳會不知道嗎？值不值得妳也不可能不知道，問題在錢，如果薪水再少一點妳根本不會在這裡問大家的意見」、「不到四萬，還要被當成陪酒妹，妳是不是該換了？」。

原PO也留言回應，自己有房租跟學貸要繳，而且她的薪水在公司裡算不少了，老闆對她又不錯，常常跟她道歉又拜託她幫忙，順利拿到訂單後，老闆也會多給她獎金，而且老闆也會幫忙推掉客戶的邀約，因此她仍十分猶豫辭職與否，但眾網友勸她「還是辭職比較好」。

薪水 學貸

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