公務員上班又爽又涼？他揭真相「根本國家奴隸」：天天加班到深夜

出社會找工作，理想當然是「錢多事少離家近」，被認為鐵飯碗工作又涼的公務員向來是新鮮人的上上之選，不過有公務員出面反駁他們是「國家的奴隸」，很多人加班加到爆還休不了假，與大眾認知不同的真相引來網友熱議。

原PO表示，身邊很多朋友都認為「公務人員」很閒，但事實上一堆人加班加到爆，近日就有同事加班加到11點才下班，還不一定能申請加班，加班費更是少得可憐。此外，有時假日還有可能被抓出來上班，假也休不完還會被拿去「做公益」，根本就是「在當國家的奴隸」。

由於原PO說法完全顛覆眾人過往認知，文章在PTT上引起兩方論戰，認同者表示「現在公職真的低薪、過勞」、「我有認識台北市場處的公務員，常態加班到11點，真的絲毫沒有誇大」、「昨天去支援CDC，一年多每天都要上班上到10點，真的無法想像」，更指出「一個月加班費最多不能領超過20小時，而且是運氣好才可以報加班費」、「朋友說加班費如果機關經費不足也沒得報，所以不是你想報就有得報，最多給你休不到的補休」。

但也有人反對，認為「我認識的都很閒啊」、「就真的閒」、「行政人員多少錢？整天裝可憐，上班都在混，行政效率差，做事不確實」、「有限制但還是能報啊，要不要看民間公司？哪間能光明正大報加班？年終直接扣掉」，讓原PO不服地回「來看看基層的好嗎」。

一些網友也聲援原PO，要大家別再幻想，「一堆鄉民在幻想，晚上去新北市政府看 外面歡度耶誕城，裡面在加班」、「一堆人根本不懂在那邊幻想，事實就是一直砍人不光是新北市政府，各縣市政府、教育局等等單位每天瘋狂加班，的確有爽到不行 但只是大家愛看自己想看的東西」、「別再幻想一般勞工比公務員進取好嗎？一堆公務體系裡面的公務員也是一直讀書進修的，哪來的自信台灣公務員都是冗員？」。