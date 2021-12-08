快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外商員工學歷不高？內行：老外只知3校「其它根本沒差」

聯合新聞網 / 綜合報導
求職面試情境示意圖。圖／Ingimage
求職面試情境示意圖。圖／Ingimage

求職者沒有頂尖學歷想進外商比進IC體系科技廠容易？一名網友觀察出系統廠的科大EE工程師，很難跳進IC體系，蹲久了反而會選擇轉進外商公司，直呼「系統廠簡直是外商養成班」，釣出不少內行人分析業界情況，「老實說外國人只聽過台清交，其它對他們而言根本沒差」。

該網友在PTT發文求問「外商學歷普遍不高？」，他認為很多系統廠、科大仔EE、軟韌都進不了IC，蹲久了會跳外商，「系統廠簡直是外商養成班，是不是代表說外商主流是科大仔？」，更想知道「頂大仔在外商是不是反而被人數眾多的科大仔排擠？」

網友紛紛回應「外商只看能力跟英文，學歷不好的可以翻身」，還有內行說「像我面試的HR都是中國人或美國人，他們不知道台灣學校的狀況，也沒人問過我」、「我也面試過谷歌和蘋果，根本沒人問我的爛學校」、「老實說外國人只聽過台清交，其他對他們而言根本沒差，我看過NVIDIA、Intel、Google有龍華、明新畢業的」、「他們看得是溝通能力，還有之前的履歷，不過我待過的兩間外商新創，RD還是以四大的居多」。

不過，有人倒是覺得「系統廠明明是文組天堂」、「機構那類不一定吧」，甚至反駁發問者的主觀言論「外商很看英文，有技術英文爛也無法進去」、「學歷好普遍能力也強，錄取比例較高，不能說外商學歷普遍不高，這是倒因為果」。

更有前輩另起一篇文章解釋「很多學歷好的人他們是一直走在最前面，反應快、訓練好，他們的肝也是很硬，從學生時代就練了，真的不容易啦」，他認為發問者誤解嚴重，並透露自己曾參與校招實習生的面試經驗，「基本上就是台青椒（台清交）大集合，加上一大堆海歸的回來放暑假還要搶名額」，加上台灣實習名額較少，校園徵才也容易優先去頂尖學校。

求職 履歷 PTT 面試

相關新聞

外商員工學歷不高？內行：老外只知3校「其它根本沒差」

求職者沒有頂尖學歷想進外商比進IC體系科技廠容易？一名網友觀察出系統廠的科大EE工程師，很難跳進IC體系，蹲久了反而會選擇轉進外商公司，直呼「系統廠簡直是外商養成班」...

走道裝監視器盯員工如廁時間 網論戰「鬼島公司太沒人性」

上廁所是人之常情，尤其上班族常常坐一整天，不喝水、不尿尿、不大便的後果就是很容易把身體搞壞，但一名網友在ptt上po文表示，他們公司裝設監視器，目的是為了監控員工上廁所的時間及次數，引發許多網友熱議。

男子上班3天就想離職引回響 網回「我1天就想放棄」

雖說畢業生求職轉業是不分時節，不過每年暑假和過完農曆年，都會有一波離職轉業潮，尤其是過完農曆年，很多人想轉換工作。有一位網友在Dcard上以「等年終離職」為題分享自己當下的感受，卻引出許多感同身受的網友回應「才剛做第一天而已，就已經有放棄的念頭了」。

面試遇考古題 她「誠實回應」結局超慘：解釋也沒用

在求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方，因可從面試過程中觀察到求職者面對問題時應對進退的方式及談吐，然而在面試中也有幾個固定會被問到的「考古題」，其中「為何想來本公司」早已是老問題，對此便有女網友因為「誠實回應」這問題，後續沒獲得錄取通知，引起不少網友討論。

護理界存嚴重霸凌、排擠問題？ 網友苦喊：很後悔讀護理系

護理師擁有白衣天使的形象，對於病人的康復來說，工作內容跟醫師一樣重要。一名護理師則抱怨，護理界的環境其實很不友善，甚至很常遇到新人被學姐欺負的事件，直言很後悔唸護理系。

免費失業者職訓課程 111年開辦380班

各國經濟及就業市場受COVID-19嚴重衝擊，勞動部勞動力發展署表示，為了協助失業者提升就業技能，明年將在全國11個訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。