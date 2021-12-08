外商員工學歷不高？內行：老外只知3校「其它根本沒差」

求職者沒有頂尖學歷想進外商比進IC體系科技廠容易？一名網友觀察出系統廠的科大EE工程師，很難跳進IC體系，蹲久了反而會選擇轉進外商公司，直呼「系統廠簡直是外商養成班」，釣出不少內行人分析業界情況，「老實說外國人只聽過台清交，其它對他們而言根本沒差」。

該網友在PTT發文求問「外商學歷普遍不高？」，他認為很多系統廠、科大仔EE、軟韌都進不了IC，蹲久了會跳外商，「系統廠簡直是外商養成班，是不是代表說外商主流是科大仔？」，更想知道「頂大仔在外商是不是反而被人數眾多的科大仔排擠？」

網友紛紛回應「外商只看能力跟英文，學歷不好的可以翻身」，還有內行說「像我面試的HR都是中國人或美國人，他們不知道台灣學校的狀況，也沒人問過我」、「我也面試過谷歌和蘋果，根本沒人問我的爛學校」、「老實說外國人只聽過台清交，其他對他們而言根本沒差，我看過NVIDIA、Intel、Google有龍華、明新畢業的」、「他們看得是溝通能力，還有之前的履歷，不過我待過的兩間外商新創，RD還是以四大的居多」。

不過，有人倒是覺得「系統廠明明是文組天堂」、「機構那類不一定吧」，甚至反駁發問者的主觀言論「外商很看英文，有技術英文爛也無法進去」、「學歷好普遍能力也強，錄取比例較高，不能說外商學歷普遍不高，這是倒因為果」。

更有前輩另起一篇文章解釋「很多學歷好的人他們是一直走在最前面，反應快、訓練好，他們的肝也是很硬，從學生時代就練了，真的不容易啦」，他認為發問者誤解嚴重，並透露自己曾參與校招實習生的面試經驗，「基本上就是台青椒（台清交）大集合，加上一大堆海歸的回來放暑假還要搶名額」，加上台灣實習名額較少，校園徵才也容易優先去頂尖學校。