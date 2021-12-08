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走道裝監視器盯員工如廁時間 網論戰「鬼島公司太沒人性」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，公司要裝監視器看員工的上廁所時間狀況。示意圖／ingimage
網友表示，公司要裝監視器看員工的上廁所時間狀況。示意圖／ingimage

上廁所是人之常情，尤其上班族常常坐一整天，不喝水、不尿尿、不大便的後果就是很容易把身體搞壞，但一名網友在ptt上po文表示，他們公司裝設監視器，目的是為了監控員工上廁所的時間及次數，引發許多網友熱議。

該公司貼出公告說明上午十點及下午三點皆各有10分鐘的休息時間，原意是想讓員工上廁所、喝水休息、活動一下身體，不過後來發現有員工在這些休息時間做個人私事，反而等到休息時間結束了才去喝水上廁所。

也因為這樣，公司認為已經影響到工作，所以取消10分鐘休息時間，並且在廁所前走道裝監視器，防止員工如廁太過頻繁，濫用上廁所的時間做不應該做的事。

發文的網友則好奇問大家「真的會有公司會管員工有沒有一直在座位上嗎？一直在位子上就能增加產值？是站衛兵嗎？」他並批評這種思維比中世紀時代還落後。

他表示，自己待過一家科技廠，一家傳產，年營收都超過新台幣3,000億，「只要不是違法或干擾同事或公司的行為，根本沒人管你上班時間幹嘛。」他認為，只要組織順利運作，不影響職務進度，要離開位子做什麼事，公司實在沒必要插手太多。

貼文一出，網友們紛紛留言喊扯「大便也要管？」、「10分鐘的休息居然敢講是福利？」、「太沒人性了吧？」、「傳統產業都這樣，早上還要做早操呢」、「鬼島老闆不意外」、「監獄嗎？」

不過也有人緩頰表示，應該還是要看產業，建議po文的人把產業類別說出來才好判斷合理性。另外還有人覺得，其實很多工廠都這樣休，只是沒管上廁所時間。「產線這樣管還行，坐辦公室的這樣不行」、「勞基法只有規定連續工作4小時得給30分鐘休息時間。」

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