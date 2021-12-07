男子上班3天就想離職引回響 網回「我1天就想放棄」

雖說畢業生求職轉業是不分時節，不過每年暑假和過完農曆年，都會有一波離職轉業潮，尤其是過完農曆年，很多人想轉換工作。有一位網友在Dcard上以「等年終離職」為題分享自己當下的感受，卻引出許多感同身受的網友回應「才剛做第一天而已，就已經有放棄的念頭了」。

原PO在貼文中表示，自己經過面試上現在的公司，當時心中充滿喜悅的告知父母「我被錄取了」，怎知上班3天後，就感覺全身精疲力盡想要離職，也因近農曆年想等領完年終再提離職，想問問有相同想法的人嗎？不過，原PO突然話鋒一轉，提「突然不想等年終了」。

原PO提離職轉業，引起許多網友們的同感，紛紛留言回應「不想等加一」、「我上個月底離職了，等這個月底新工作上班，不想為了不多的年終而撐著」、「錢少就別等了，如果錢多，就再忍忍吧」、「我覺得年終沒多少，上個月底提離職，而且年後離職潮，一堆人跟你搶工作，除非你夠優秀」。

有網友雖想離職但牽涉到太多，礙於現實必須「做到年後，才有青年就業補助+尾牙獎金+年終獎金+春節獎金+7天特休+春假+開工紅包，只好先熬下去，但做得很痛苦」，也有網友說「+1，真的一天都不想多待，每次都說這個案子比較急，每個案子都很急啦，每天趕催進度也沒獎金，多做多錯」。更有一位超誠實的網友自我調侃的表示「我今天才剛做第一天而已，就已經有放棄的念頭了，我484爛草莓」。