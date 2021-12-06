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面試遇考古題 她「誠實回應」結局超慘：解釋也沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
在求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方。 圖／ingimage
在求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方。 圖／ingimage

求職的過程中，「面試」這環節是不少公司重視的地方，因可從面試過程中觀察到求職者面對問題時應對進退的方式及談吐，然而在面試中也有幾個固定會被問到的「考古題」，其中「為何想來本公司」早已是老問題，對此便有女網友因為「誠實回應」這問題，後續沒獲得錄取通知，引起不少網友討論。

原PO在Dcard上以「因為說錯話沒被錄取」為題發文提到，自己在A公司面試時，被問怎麼會想來這裡工作，當時沒經過大腦，就誠實回答「之前原本有機會可以去B，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作」，但尷尬的是，A跟B公司是同類型競爭關係。

她補充道，在面試後半段時發現，自己回答的答案其實不太妥當，也不斷的解釋，但A公司面試官雖然也有聽完，並說「確定錄取會在兩天之內通知」。不過離面試日已經過4天，仍然無聲無息，便讓她不禁懊悔「真的很難過，也覺得很可惜，真的覺得自己太多嘴了」。

此文一出，便有不少網友紛紛嘆，「這個問題是考古題了，上網找找有十幾種回覆，挑一個符合自己風格的」、「大概涼了」、「當作是面試的經驗，下一個會更好」、「太誠實」。

但也有網友認為，這樣的回答並不是公司不錄取的原因，紛紛表示「想太多了，可能是扣分項，但不會因此不聘請妳」、「誠實回答不是不可以，把話再修飾一些再說出口會更好，但我覺得這不會是不錄取的原因」、「想太多，問過N個主管，妳如果夠強，這種的答案完全不會影響錄取」。

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