護理界存嚴重霸凌、排擠問題？ 網友苦喊：很後悔讀護理系

護理師擁有白衣天使的形象，對於病人的康復來說，工作內容跟醫師一樣重要。一名護理師則抱怨，護理界的環境其實很不友善，甚至很常遇到新人被學姐欺負的事件，直言很後悔唸護理系。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，護理師的薪水最受學歷影響，其次依照當值時段，從三萬七到五萬七不等，年薪則有六十到八十萬。不過，原PO爆料護理界的環境十分不友善，從業八年以來，看見很多仗勢欺人的學姐故意賣弄專業、排擠新人，特別是實力優秀的護理師學妹。原PO也說，只有一、兩年年資的護理師也會欺負年資更淺的新人。

原PO感概，當初畢業時，父母還很開心地拿著她的畢業證書，現在回想起來，感到十分後悔，坦言如果將來有小朋友想讀護理系，一定要阻止。

許多同為護理師的網友認同留言「在台灣，健保真的壓榨護理太多」、「這錢真的是血汗來的」、「護理師超愛霸凌」、「護理師真的超累，真的來醫院看兩天就知道了」、「超愛搞排擠、小團體、霸凌，可悲行政不知道有這個生態」。

也有網友表示，護理師的值班制度太離譜，「我老婆上一年病房，撐不了輪班日夜顛倒就轉門診了，覺得薪水多的歡迎去輪看看」、「這個薪水真的不如去科技業輪班」；原PO也表示，因為學姐不愛上大夜班，自己工作八年來，幾乎都是當值大夜班。