疫情衝擊 2.1萬事業單位申請緩繳勞就保費 金額逾69億

因應疫情嚴峻，為緩解受疫情影響的投保（提繳）單位及被保險人經濟壓力，勞動部日前祭出緩繳勞保、就保保險費、勞工退休金緩繳措施，最長可緩繳6個月，期間免徵滯納金。根據勞保局統計，申請截至11月30日止，共2萬1167個事業單位申請緩繳勞就保保費，緩繳金額達69億5140萬元。

勞動部依據「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」第4條授權規定，公告事業單位如有勞保、就保保費及勞退休金緩繳需求者，5月28日起至11月30日止可向勞保局提出申請，緩繳月份為今年4月份至9月份，最長得緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金。

統計至12月2日，共有2萬1167個單位申請單位及工會被保險人申請勞保及就保費緩繳，緩繳金額約69億5140萬2875元；申請勞工退休金申請緩提繳部分，則有2萬725個事業單位提出申請，金額約45億2253萬1547元。

申請勞保費緩繳的事業單位中，以批發零售業5706家最多，其次為住宿餐飲業4085家，次多是教育業2019家;申請勞退金緩繳的事業單位，也以批發零售業5527家最多，其次為住宿餐飲業4067家，第三多為教育業2005家、。